Léo Coelho é o diretor de coordenação de futebol do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2025 22:42

Porto Alegre - O diretor de coordenação de futebol do Botafogo , Léo Coelho, detonou a arbitragem do jogo entre Botafogo e Grêmio, que terminou empatado por 1 a 1 , e pediu punição. Ele contestou a marcação do pênalti a favor do Tricolor Gaúcho, convertido por Tiago Volpi, e da falta que gerou a infração.

"Nosso atleta foi perguntado após o jogo e confirmou que não há bola na mão. Ou seja, após a imagem inconclusiva, o VAR chama, busca o árbitro de campo, que não deu o penal enquanto ele estava em campo, e retorna com uma decisão de pênalti. A imagem é inconclusiva, no mínimo. A mão não ocorreu", disse Léo Coelho.

"Espero muito que a gente possa escutar os áudios, que a gente possa ter mais imagens, talvez a imagem que ele tenha tido, que essa nós não tivemos. Inclusive, pela fala do nosso atleta, que a bola não pega na mão dele. E que ele seja punido com devido rigor para as próximas partidas para que isso não aconteça com mais nenhuma outra equipe. O que aconteceu aqui hoje é lamentável", completou.

A situação aconteceu na reta final da partida. Primeiro, Arthur Cabral cometeu falta do adversário pelo lado direito. Na sequência, Marlon foi para a cobrança, e a bola carimbou Matheus Martins.

Depois de rever o lance no monitor do VAR, o árbitro pegou toque no braço do atacante e assinalou o pênalti. Volpi foi para a batida e marcou.

"O lance que originou o pênalti, nós consideramos que não houve falta, foi um lance normal. Obviamente é critério, mas esse critério não foi utilizado durante todo o jogo. Nesse momento crucial no final do jogo, num ataque da equipe adversária, ele opta por conceder essa falta".

Veja a declaração completa



Venho aqui em nome da instituição Botafogo expressar a nossa extrema indignação com o que houve aqui hoje. Vou repetir as palavras que falei aqui para a arbitragem. O que aconteceu hoje aqui foi uma vergonha, uma vergonha, que culminou num resultado que nos deixou com dois pontos na conta da arbitragem. Esses dois pontos ficaram para trás exclusivamente por conta da arbitragem.

O lance que originou o pênalti, nós consideramos que não houve falta, foi um lance normal. Obviamente é critério, mas esse critério não foi utilizado durante todo o jogo. Nesse momento crucial no final do jogo, num ataque da equipe adversária, ele opta por conceder essa falta.

Após essa falta, a gente tem uma imagem que é completamente inconclusiva. Nosso atleta foi perguntado após o jogo e confirmou que não há bola na mão. Ou seja, após a imagem inconclusiva, o VAR chama, busca o árbitro de campo, que não deu o penal enquanto ele estava em campo, e retorna com uma decisão de pênalti. A imagem é inconclusiva, no mínimo. A mão não ocorreu.

Espero muito que a gente possa escutar os áudios, que a gente possa ter mais imagens, talvez a imagem que ele tenha tido, que essa nós não tivemos. Inclusive, pela fala do nosso atleta, que a bola não pega na mão dele. E que ele seja punido com devido rigor para as próximas partidas para que isso não aconteça com mais nenhuma outra equipe. O que aconteceu aqui hoje é lamentável.

Gostaria muito que a própria arbitragem pudesse estar aqui neste momento, que pudesse colocar a cara à frente e explicar essa situação, porque, para nós, é muito difícil explicar o inexplicável. Então, fica aqui a nossa indignação com o que aconteceu aqui hoje. Esperamos muito uma punição adequada e que tudo isso seja extrema e cuidadosamente apurado.