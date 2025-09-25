Árbitro marcou pênalti para o Grêmio contra o Botafogo após revisão no VAR - Reprodução / Premiere

Publicado 25/09/2025 08:59

empatou a partida em 1 a 1. Rio - A CBF divulgou, no fim da noite de quarta-feira (24), o diálogo do VAR na análise do pênalti marcado para o Grêmio contra o Botafogo, em Porto Alegre, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. O responsável pelo vídeo, Ilbert Estevam da Silva, entendeu o toque na mão de Matheus Martins como uma "ação de bloqueio" e recomendou a revisão para Lucas Paulo Torezin, que apontou a marca da cal. Na cobrança, aos 44 do segundo tempo, o goleiro Tiago Volpi

"Vejo um atleta que salta (Matheus Martins). Com o braço esquerdo, ele faz uma ação de bloqueio e muda a trajetória dessa bola. Pela (câmera) inglesa, a gente consegue ver bem essa trajetória. Vocês concordam comigo que é uma ação de bloqueio para penal?", disse Ilbert.

"Torezin, recomendo uma revisão para possível penal por uma ação de bloqueio, ok? Vou te soltar um loop lento, porque é a melhor condição que temos para ver essa mão em uma ação de bloqueio. Essa bola não toca no braço direito, que é um braço grudado. O braço esquerdo é um braço aberto que troca a direção", completou.

Ao rever o lance, o árbitro principal concordou com a interpretação do VAR.

"A bola já tinha passado do ombro dele e toca na mão. Tiro penal (...) sem sanção disciplinar, sem cartão amarelo", decidiu Lucas Paulo Torezin.

Com o resultado, o Botafogo desperdiçou a chance de entrar no G4 do Brasileirão. A equipe de Davide Ancelotti soma 40 pontos e aparece na quinta posição do campeonato.