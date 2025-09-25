Árbitro marcou pênalti para o Grêmio contra o Botafogo após revisão no VARReprodução / Premiere
VAR viu 'ação de bloqueio' em pênalti que revoltou o Botafogo; confira o diálogo
Árbitro marcou toque de mão de Matheus Martins no fim da partida contra o Grêmio
Davide destaca frustração com empate do Botafogo: 'Mereceu a vitória'
Glorioso vencia a partida até os minutos finais, mas levou um gol e ficou no 1 a 1 com o Grêmio
Diretor do Botafogo detona arbitragem, contesta marcação de pênalti e pede punição
Léo Coelho também ficou na bronca com a falta que gerou a penalidade máxima
Cuiabano cita arbitragem e lamenta: 'Deveríamos ter saído com os três pontos'
Lateral acredita que o Glorioso foi prejudicado no lance da falta que gerou o pênalti a favor do Tricolor Gaúcho
John Textor critica a arbitragem após empate do Botafogo com o Grêmio
Americano ficou na bronca com a marcação do pênalti a favor do Tricolor Gaúcho
Botafogo leva gol no fim, empata com o Grêmio e desperdiça chance de ir ao G4
Cuiabano fez valer a 'lei do ex' em Porto Alegre, mas Tiago Volpi deixou tudo igual
