John Textor, dono da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Botafogo fará reclamação na CBF contra árbitro que marcou pênalti para o Grêmio
Glorioso ficou revoltado com decisão de Lucas Paulo Torezin
Conselheiros do Botafogo cobram explicações de Durcesio Mello sobre SAF e relação com Textor
Ex-presidente e membro do Conselho de Administração da SAF foi convocado à uma reunião nesta próxima segunda-feira (29)
Botafogo ganha 'dor de cabeça' na zaga para clássico com o Fluminense
Glorioso não poderá contar com sua dupla titular
VAR viu 'ação de bloqueio' em pênalti que revoltou o Botafogo; confira o diálogo
Árbitro marcou toque de mão de Matheus Martins no fim da partida contra o Grêmio
Davide destaca frustração com empate do Botafogo: 'Mereceu a vitória'
Glorioso vencia a partida até os minutos finais, mas levou um gol e ficou no 1 a 1 com o Grêmio
Diretor do Botafogo detona arbitragem, contesta marcação de pênalti e pede punição
Léo Coelho também ficou na bronca com a falta que gerou a penalidade máxima
