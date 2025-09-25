John Textor, dono da SAF do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Rio - O Botafogo formalizará sua indignação com a atuação do árbitro Lucas Paulo Torezin no empate em 1 a 1 com o Grêmio, na última quarta-feira (24), em Porto Alegre. O Glorioso enviará um ofício à CBF questionando o pênalti marcado para o time gaúcho no fim da partida por toque de mão de Matheus Martins.
Os dirigentes do Botafogo entregarão o documento pessoalmente na sede da CBF, na Barra da Tijuca. O clube também pretende se manifestar na reunião semanal promovida pela entidade para debater o desempenho da arbitragem pelo país, que acontece de forma virtual às segundas-feiras.
O lance que revoltou o Botafogo aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta, a bola bateu no braço esquerdo de Matheus Martins. A priori, Lucas Paulo Torezin, mas mudou sua decisão após ser chamado pelo VAR, que entendeu o movimento como "ação de bloqueio".
Após a partida, o diretor de coordenação de futebol do Botafogo Léo Coelho pediu punição ao árbitro. John Textor, nas redes sociais, tratou o lance como "vergonhoso".