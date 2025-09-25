John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 25/09/2025 14:28

Rio - O Botafogo formalizará sua indignação com a atuação do árbitro Lucas Paulo Torezin no empate em 1 a 1 com o Grêmio, na última quarta-feira (24), em Porto Alegre. O Glorioso enviará um ofício à CBF questionando o pênalti marcado para o time gaúcho no fim da partida por toque de mão de Matheus Martins.

Os dirigentes do Botafogo entregarão o documento pessoalmente na sede da CBF, na Barra da Tijuca. O clube também pretende se manifestar na reunião semanal promovida pela entidade para debater o desempenho da arbitragem pelo país, que acontece de forma virtual às segundas-feiras.