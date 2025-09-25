Durcesio Mello e John Textor juntos - Vítor Silva / Botafogo

Durcesio Mello e John Textor juntosVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/09/2025 16:21

Rio - O ex-presidente do Botafogo, Durcesio Mello foi convocado por um grupo de 42 conselheiros para uma reunião agendada para próxima segunda-feira (29). Membro do Conselho de Administração da SAF, o dirigente foi chamado para elucidar as "questões societárias, contábeis e de gestão" envolvendo a empresa controladora do futebol e as relações com John Textor.

De acordo com o portal "GE", uma carta foi enviado ao presidente do Conselho Deliberativo do Glorioso, Alberto Macedo. A SAF já foi notificada pelo Conselho Diretor para enviar um representante.

"(...) solicitamos que também seja convocado o representante do Botafogo no Conselho de Administração da SAF, o ex-presidente Durcesio Mello, uma vez que é ele quem efetivamente representa o Clube naquele órgão", trecho da carta enviada.

Durcesio foi escolhido por ser o único brasileiro no Conselho de Administração. Além dele, John Textor, Kevin Weston e Jordan Eliott Fikseunbaum também fazem parte. Ainda segundo o "GE", o ex-presidente alegou, até o momento, não ter sido convocado formalmente.

"Todos nós queremos, além de manter a fórmula vitoriosa construída a partir da parceria com John Textor, proteger a instituição Botafogo de Futebol e Regatas. E isso passa pela garantia de plena transparência na relação do Clube com a SAF, como rezam as boas práticas de governança e compliance. Essa é responsabilidade direta do representante do Botafogo no Conselho de Administração da SAF", diz outro trecho da carta.

A carta assinada pelos 42 conselheiros cita um "período de incertezas" do clube em meio ao imbróglio jurídico entre John Textor e a Eagle Football. Além de temer "repetir os erros do passado" do conselho.

"Botafogo estava sem oxigênio, asfixiado por uma dívida acumulada superior a R$ 1 bilhão, deixada por gestões anteriores. (...) Essa situação foi consequência não apenas de gestões desastrosas, mas também da omissão dos demais órgãos fiscalizadores, entre eles o Conselho Deliberativo. (...) O atual Conselho Deliberativo não pode — e não deve — repetir os erros do passado. Precisa exercer plenamente o seu papel estatutário de maior poder do Clube", cita outra parte da carta.

Em meio à crise entre os sócios, o Botafogo volta a campo, neste domingo (28), às 16h (de Brasília). Em clássico contra o Fluminense, no Maracanã, o Glorioso busca se aproximar do G-4 e uma vaga direta para Copa Libertadores de 2026.