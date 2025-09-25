Bernard fez o gol da vitória do Atlético-MG sobre o BolívarPedro Souza / Atlético-MG
Bernard revela problemas com Cuca no Atlético-MG: 'Nenhuma abertura'
Atacante falou da relação difícil com ex-treinador após fazer gol da classificação do Galo
Fluminense fica perto de acertar com Luís Zubeldía para substituir Renato Gaúcho
Ex-técnico do São Paulo deve assinar com o Tricolor em breve
No efootball, Neymar 'vira' mago de carta de Yu-GI-Oh; entenda
Colaboração entre as franquias começa no sábado, dia 27 de setembro
Estudiantes x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem
Rubro-Negro e time argentino disputam o jogo de volta das quartas de final da Libertadores
Puma Rodríguez se reinventa como 'coringa' e ganha moral no Vasco
Lateral coleciona boas atuações atuando improvisado na esquerda
Flamengo sustenta longa invencibilidade na Argentina
Rubro-Negro tem vantagem do empate em duelos com o Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores
