Pedrinho parte para cima de árbitro no acesso aos vestiários de São JanuárioReprodução / X

Publicado 25/09/2025 08:14

Rio – O árbitro João Vitor Gobi relatou, na súmula do jogo entre Vasco e Bahia desta quarta-feira (25) , que Pedrinho, presidente do clube carioca, impediu o acesso da equipe de arbitragem ao vestiário no intervalo e precisou ser contido pela polícia, enquanto xingava os juízes.

Pedrinho empurrando policial e indo pra cima do árbitro no intervalo.

Será que isso vai ser ou foi relatado em súmula ? pic.twitter.com/5CyyKudpHE — Marinho Junior (@marinhojrPUCO) September 25, 2025

"Isso é uma vergonha o que você está fazendo aqui dentro! Não vou sair daqui, tira a mão de mim, ele não vai passar sem me ouvir! Você tá f***! Pode pôr no relatório! Pode me relatar!", teria dito Pedrinho, de acordo com o documento. Uma parte da cena foi registrada pelo jornalista Marinho Puco.

"Venho para esta sala hoje por um motivo para vocês não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde. O que aconteceu hoje foi escandaloso. Porque colocou a integridade física dos nossos jogadores em risco. Teve três lances claros de expulsão. Não coloco em causa a intenção dos jogadores do Bahia", esbravejou o dirigente.



O time carioca reclama que o Bahia deveria ter mais dois jogadores expulsos, além de Jean Lucas, que levou o vermelho. Rezende e Sanabria fizeram faltas duras, mas não foram punidos. No lance do argentino, nem mesmo a revisão no VAR fez a arbitragem mudar de ideia.

O técnico Fernando Diniz também criticou as decisões de Gobi. "Acredito que mesmo tendo a expulsão, o outro lance foi para expulsão claramente. E o critério de se apitar foi modificando. Começa com um jeito de deixar o jogo correr mais, depois tem a expulsão, aí começa a picotar o jogo", afirmou.

O jogo

O Cruz-Maltino saiu atrás no placar, com gol sofrido em erro na saída de bola aos 30 minutos. A expulsão de Jean Lucas logo em seguida, por acertar o cotovelo em Barros, colocou a equipe carioca de volta na partida. O empate veio ainda no fim da primeira etapa, com Philippe Coutinho.

No segundo tempo, Puma Rodríguez e Luciano Juba, contra, garantindo a vitória por 3 a 1, em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alívio



O resultado faz a equipe de Diniz respirar na tabela. O Vasco chegou a 27 pontos, abrindo cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, e saltou para a 13ª posição. O próximo desafio será contra o Cruzeiro, no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), novamente em São Januário.