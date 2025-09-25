Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 25/09/2025 07:32

"Venho para esta sala hoje por um motivo para vocês não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde. O que aconteceu hoje foi escandaloso. Porque colocou a integridade física dos nossos jogadores em risco. Teve três lances claros de expulsão. Não coloco em causa a intenção dos jogadores do Bahia", esbravejou o dirigente.O time carioca reclama que o Bahia deveria ter mais dois jogadores expulsos, além de Jean Lucas, que levou o vermelho. Rezende e Sanabria fizeram faltas duras, mas não foram punidos. No lance do argentino, nem mesmo a revisão no VAR fez a arbitragem mudar de ideia."Quando toda gente defende a qualidade do futebol brasileiro, o espetáculo e simplesmente tem árbitros que não defendem o espetáculo e os jogadores. Mesmo ganhando, tivemos três casos escandalosos de entradas completamente despropositadas em jogadores do Vasco. Uma delas o VAR chamou para analisar e não sei o que ele viu na imagem. Ainda mais grave no caso do Puma não ter sido expulso. Se querem realmente defender o espetáculo e o jogador, não podem ter árbitros como esse a apitar", completou Admar.A vitória fez o Vasco respirar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino chegou a 27 pontos, abrindo cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, e saltou para a 13ª posição. O próximo desafio será contra o Cruzeiro, no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), novamente em São Januário.