Puma Rodríguez marcou na vitória do Vasco sobre o BahiaMatheus Lima / Vasco
Puma Rodríguez se reinventa como 'coringa' e ganha moral no Vasco
Lateral coleciona boas atuações atuando improvisado na esquerda
Vasco se distancia do Z-4 e vê risco de queda cair com vitória sobre o Bahia
Gigante da Colina dá um pulo na tabela ao vencer o Bahia em jogo atrasado do Brasileirão
Vídeo! Pedrinho confronta árbitro e é contido por policiais no intervalo de Vasco x Bahia
Árbitro João Vitor Gobi relatou xingamentos do presidente cruz-maltino na súmula
Vasco se revolta com arbitragem em vitória sobre o Bahia: 'Foi escandaloso'
Cruz-Maltino reclama que o time nordestino deveria ter mais dois jogadores expulsos
Diniz destaca méritos do Vasco contra o Bahia e reclama da falta de critério da arbitragem
Cruz-Maltino buscou a virada por 3 a 1 após sair perdendo em São Januário
Coutinho pede que Vasco viva cada jogo como 'final' e evita falar em Seleção
Camisa 10 teve grande atuação na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia
