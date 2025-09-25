Puma Rodríguez marcou na vitória do Vasco sobre o Bahia - Matheus Lima / Vasco

Puma Rodríguez marcou na vitória do Vasco sobre o BahiaMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/09/2025 10:18

Rio - Puma Rodríguez foi um dos grandes personagens dos últimos jogos do Vasco. Desde a lesão de Lucas Piton, o uruguaio, lateral-direito de origem e reserva de Paulo Henrique, vem tendo atuações de destaque improvisado no lado esquerdo.

vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, na última quarta-feira (24), serviu para coroar as boas atuações. O camisa 2 desbancou a concorrência de Victor Luís, em tese reserva imediato da posição, e agarrou as chances dadas por Fernando Diniz. O gol marcado na, na última quarta-feira (24), serviu para coroar as boas atuações.

"O Puma é um jogador que tem qualidades muito importantes. Recaem sobre ele algumas críticas na questão da marcação, e comigo ele está indo cada vez melhor nesse quesito. Ele é um jogador grande, alto, forte, rápido e sempre jogou de lateral. Um jogador com essas características não tem por que marcar mal. Ao meu ver, era uma questão mais de orientação, de treinamento e de cobrança. Acredito que o Puma ainda tem muito para evoluir, é um jogador que eu gosto bastante", elogiou Fernando Diniz após o jogo contra o Bahia.

As boas atuações, inclusive, podem ser importantes para o futuro de Pumita. O lateral tem contrato com o Vasco até dezembro, mas ainda não foi procurado para renovar.

"Ainda não falamos. Temos que conversar e ver o que acontece", despistou o jogador.

Puma entrou improvisado na lateral-esquerda no jogo contra o Botafogo, quando Pitou saiu lesionado no intervalo. Desde então, ocupou a posição nos jogos contra Ceará, Flamengo e, agora, Bahia.

A vitória fez o Vasco respirar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino chegou a 27 pontos, abrindo cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, e saltou para a 13ª posição. O próximo desafio será contra o Cruzeiro, no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), novamente em São Januário.