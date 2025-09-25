Vasco de Fernando Diniz melhorou sua situação no Brasileirão - Matheus Lima/Vasco.

Vasco de Fernando Diniz melhorou sua situação no BrasileirãoMatheus Lima/Vasco.

Publicado 25/09/2025 13:46

o risco de queda caiu para 17%.

A vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Bahia, em São Januário, levou alívio na luta contra o rebaixamento no Brasileirão . Afinal, o Cruz-Maltino abriu cinco pontos de vantagem para o primeiro no Z-4, o Vitória (17º colocado), e seis para o Juventude (18º), que tem um jogo a menos. Com isso,

Antes da partida de quarta-feira, o time de Fernando Diniz estava com 29,5%, uma redução de mais de 12 pontos percentuais. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG.



Ainda assim, o Vasco é o clube fora do Z-4 que aparece com o maior risco, mesmo tendo pulado para o 13º lugar, com 27 pontos. Isso porque, agora tem um jogo a mais que os concorrentes mais próximos Ceará (12º, com 28 pontos), Internacional (14º, com 27) e Santos (15º,com 26), e dois a mais que o Atlético-MG (16º, com 25).



O risco de rebaixamento no Brasileirão



Sport - 91.4%



Fortaleza - 81.4%



Vitória - 68.0%



Juventude - 59.4%



Vasco da Gama - 17.0%



Santos - 16.9%



Atlético - 15.8%



Internacional - 15.0%



Ceará - 11.0%



Corinthians - 9.0%



Grêmio - 8.1%



Red Bull Bragantino - 5.3%



Fluminense - 1.5%