A vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Bahia, em São Januário, levou alívio na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Afinal, o Cruz-Maltino abriu cinco pontos de vantagem para o primeiro no Z-4, o Vitória (17º colocado), e seis para o Juventude (18º), que tem um jogo a menos. Com isso, o risco de queda caiu para 17%.
Antes da partida de quarta-feira, o time de Fernando Diniz estava com 29,5%, uma redução de mais de 12 pontos percentuais. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG.
Ainda assim, o Vasco é o clube fora do Z-4 que aparece com o maior risco, mesmo tendo pulado para o 13º lugar, com 27 pontos. Isso porque, agora tem um jogo a mais que os concorrentes mais próximos Ceará (12º, com 28 pontos), Internacional (14º, com 27) e Santos (15º,com 26), e dois a mais que o Atlético-MG (16º, com 25).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.