Card no efootball terá Neymar vestido com o traje do Mago Negro, carta do jogo Yu-Gi-Oh!Divulgação

Neymar 'vestiu' o traje do lendário Mago Negro, uma das principais cartas do jogo Yu-Gi-Oh!, que também é um anime e mangá. Na verdade, não foi o jogador do Santos, mas o seu avatar no game efootball, em vídeo de divulgação.
A ação faz parte de uma parceria de colaboração entre a desenvolvedora  Konami com o jogo de troca de cartas que faz sucesso no mundo.

Mbappé e outros franceses também estão na parceria

Haverá cards exclusivos no efootball misturando jogadores - como Neymar, Mbappé e outros franceses - com cartas. Além disso, também haverá eventos e estádios temáticos, assim como coreografias inéditas, inspiradas em cartas icônicas.
Jogadores franceses também terão cartas especiais da colaboração entre efootabll e Yu-Gi-Oh! - Divulgação
Como obter a carta especial de Neymar no efootball

Gamers que realizarem login até 23 de outubro receberão de graça a carta colaborativa do camisa 10. E também conquistarão outros prêmios cumprindo objetivos dentro do evento, como uma carta Token de Neymar.
Além disso, o jogo de cartas colecionáveis Yu-Gi-Oh! venderá, a partir de 27 de setembro, ilustrações exclusivas da colaboração. 
Neymar também terá uma carta Token especial - Divulgação
