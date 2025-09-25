Card no efootball terá Neymar vestido com o traje do Mago Negro, carta do jogo Yu-Gi-Oh! - Divulgação

Publicado 25/09/2025 11:14

Neymar 'vestiu' o traje do lendário Mago Negro, uma das principais cartas do jogo Yu-Gi-Oh!, que também é um anime e mangá. Na verdade, não foi o jogador do Santos, mas o seu avatar no game efootball, em vídeo de divulgação.



A ação faz parte de uma parceria de colaboração entre a desenvolvedora Konami com o jogo de troca de cartas que faz sucesso no mundo.

Mbappé e outros franceses também estão na parceria

Haverá cards exclusivos no efootball misturando jogadores - como Neymar, Mbappé e outros franceses - com cartas. Além disso, também haverá eventos e estádios temáticos, assim como coreografias inéditas, inspiradas em cartas icônicas.



Jogadores franceses também terão cartas especiais da colaboração entre efootabll e Yu-Gi-Oh! Divulgação

Como obter a carta especial de Neymar no efootball

Gamers que realizarem login até 23 de outubro receberão de graça a carta colaborativa do camisa 10. E também conquistarão outros prêmios cumprindo objetivos dentro do evento, como uma carta Token de Neymar.



Além disso, o jogo de cartas colecionáveis Yu-Gi-Oh! venderá, a partir de 27 de setembro, ilustrações exclusivas da colaboração.

Neymar também terá uma carta Token especial Divulgação