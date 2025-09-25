O alce Maple (Canadá), o jaguar Zayu (México) e a águia americana Clutch (Estados Unidos) são as mascotes da Copa do Mundo de 2026 - Reprodução de vídeo

Publicado 25/09/2025 12:46

A Fifa apresentou oficialmente as três mascotes da Copa do Mundo de 2026. Cada animal é um símbolo dos países-sede: o alce Maple (Canadá), o jaguar Zayu (México) e a águia americana Clutch (Estados Unidos).



Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

Segundo o comunicado, os personagens foram "cuidadosamente desenvolvidos para refletir a vibrante cultura, a herança e o espírito de seus respectivos países, unindo-se para simbolizar a unidade, a diversidade e a paixão compartilhada pelo esporte".



Além de serem três pela primeira vez, Maple, Zayu e Clutch terão o objetivo de se conectar com os mais jovens. Para isso, serão as primeiras mascotes jogáveis, já que estarão presentes no FIFA Heroes, um jogo eletrônico de futebol de cinco em ritmo acelerado, estilo arcade, com um toque de fantasia, que será lançado no próximo ano.



Conheça mais sobre as mascotes da Copa do Mundo de 2026



Maple, o alce: nasceu para viajar, vai a todas as províncias e territórios do Canadá, conectando-se com as pessoas. É uma artista apaixonada por street style, entusiasta de música e goleira dedicada, Maple encontrou seu propósito por meio da criatividade, resiliência e individualidade sem remorso. Tem um coração cheio de força e liderança.



Zayu, o Jaguar: das selvas do sul do México, personifica a rica herança e o espírito vibrante do país. Tem o nome inspirado na união, força e alegria. Zayu é um atacante com muita agilidade que abraça a cultura mexicana por meio da dança, da comida e da tradição.



Clutch, a águia americana: com uma sede insaciável por aventura, voa pelos Estados Unidos e abraça cada cultura e momento com curiosidade com otimismo sem limites. Destemido em campo, Clutch é o cmaisa 10 que lidera pela ação. É fanático por esportes e gosta de unir as pessoas por onde passa.