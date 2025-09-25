João Fonseca - Al Bello / AFP

Publicado 25/09/2025 18:00

Rio - O tão aguardado encontro entre o principal tenista brasileiro e top 1 do tênis mundial já tem data e local para acontecer. João Fonseca e Carlos Alcaraz vão se enfrentar no dia 8 de dezembro, em Miami, em um jogo de exibição. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (25).

O torneio, chamado Miami Invitation, vai marcar o primeiro confronto de tênis da história, que será realizado no loan Depot Park, estádio que desde 2012 é a casa do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB), a liga de beisebol dos Estados Unidos.

O evento conta ainda com mais uma partida. A americana Amanda Anisimova, 4ª do ranking da WTA, encara a britânica Emma Raducanu, 32ª da lista. Considerado um dos tenistas mais promissores pelo nível de tênis apresentado no circuito internacional, João Fonseca (42º), de 19 anos, já recebeu elogios de vários tenistas consagrados, como Novak Djokovic e Andre Agassi.

Recentemente, João Fonseca se destacou na Laver Cup ao integrar a equipe mundo e vencer o italiano Flávio Cobolli por 2 sets a 0. Do outro lado, Carlos Alcaraz, líder do ranking da ATP, e dono de seis títulos de Grand Slam, desbancou recentemente o italiano Jannik Sinner do topo da lista da ATP ao conquistar o US Open em cima do rival.