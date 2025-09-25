João Fonseca Al Bello / AFP
João Fonseca disputará amistoso contra Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial
Duelo acontecerá em dezembro, em Miami, nos Estados Unidos
João Fonseca disputará amistoso contra Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial
Duelo acontecerá em dezembro, em Miami, nos Estados Unidos
Ex-jogador do Arsenal morre em decorrência de lesão cerebral durante partida
Jovem de 21 anos estava em como induzido após se chocar com muro durante partida da sétima divisão inglesa
Fluminense volta a ter estrangeiro como técnico após 28 anos; relembre outros
Luís Zubeldia assinou contrato até o fim de 2026
Conselheiros do Botafogo cobram explicações de Durcesio Mello sobre SAF e relação com Textor
Ex-presidente e membro do Conselho de Administração da SAF foi convocado à uma reunião nesta próxima segunda-feira (29)
Fluminense anuncia Luis Zubeldía como novo técnico
Argentino de 44 anos substitui Renato Gaúcho que pediu demissão na terça-feira
Paes oficializa apoio do Rio à candidatura para Brasil sediar o Mundial de Clubes
Fifa definirá em breve qual país receberá a segunda edição do torneio, em 2029
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.