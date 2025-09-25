Formado pela base do Arsenal, Billy Vigar atua pela sétima divisão inglesa - Divulgação

Formado pela base do Arsenal, Billy Vigar atua pela sétima divisão inglesaDivulgação

Publicado 25/09/2025 17:50 | Atualizado 25/09/2025 19:25

Inglaterra - Billy Vigar, atacante de 21 anos, morreu nesta quinta-feira (25) em decorrência de uma lesão cerebral. O ex-jogador da base do Arsenal, atualmente no Chichester City se chocou com um muro que ficava ao lado do campo em lance de partida contra Wingate & Finchley, no último sábado (20), pela sétima divisão inglesa.

O atleta chegou a ser transportado de helicóptero para um hospital em Londres, onde entrou em coma induzido. Após cinco dias internado, no entanto, Billy infelizmente não resistiu ao ferimento. Em postagem nas redes sociais, o Chichester City anunciou o falecimento.

"Após sofrer uma lesão cerebral grave no último sábado, Billy Vigar foi colocado em coma induzido. Na terça-feira, ele precisou de uma cirurgia para aumentar as chances de recuperação. Embora isso tenha ajudado, a lesão foi demais para ele e ele faleceu na manhã de quinta-feira (25). As respostas à atualização original mostram o quanto Billy era considerado e amado no esporte. Sua família está devastada por isso ter acontecido enquanto ele jogava o esporte que ele amava", comunicou o clube em nota oficial.

Billy Vigar foi jogador do sub-20 do Arsenal em 2020 até 2024. Com empréstimos no período para o Derby County e Eastbourne, no ano passado, se transferiu em definitivo para o Hasting United. No início da atual temporada, o atacante veio atuar no Chichester City.

A Federação Inglesa de Futebol lamentou o caso e mandou condolências aos familiares, amigos e ao clube. O Arsenal se disse "devastado" com o acontecimento.

"Todos no Arsenal estão devastados com a notícia chocante de que o ex-jogador da base Billy Vigar faleceu. Todos os nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos neste momento. Descanse em paz, Billy", disse os Gunners.