Publicado 25/09/2025 14:49

documento que oficializa o apoio da cidade e da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP)

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, enviou à CBF um documento que oficializa o apoio da cidade e da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), da qual é o atual presidente, à candidatura para sediar o Mundial de Clubes de 2029. Além do Brasil, Marrocos e Espanha também mostraram interesse, para usar o torneio como evento teste para a Copa do Mundo de 2030.

"No Mundial deste ano, três dos quatro participantes brasileiros eram do Rio. O evento foi um enorme sucesso na cidade. Nada mais natural do que apoiar a candidatura do Brasil para receber a próxima edição, em 2029", explicou Paes.



O prefeito também confirmou o desejo de ter a cidade como uma das sedes do Mundial, caso a candidatura seja aprovada pela Fifa, que definirá em breve o país-sede. O Rio já receberá jogos no Maracanã da Copa do Mundo feminina, em 2027.



"No documento, a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos oficializou seu compromisso em colaborar, de forma articulada e integrada, para o triunfo dessa candidatura. E o Rio de Janeiro está à disposição para ser uma das sedes", completou.



FunZone montada na Praia de Copacabana reuniu 110 mil pessoas para assistir aos jogos de Flamengo e impacto econômico na cidade chegou a R$ 53 milhões.

Durante o Mundial de Clubes deste ano, nos Estados Unidos, apara assistir aos jogos de Botafogo Fluminense . Segundo a prefeitura, o

"O Mundial de 2029 é uma oportunidade para reafirmar o Rio de Janeiro como destino esportivo, como uma das sedes de mais um grande evento internacional. São iniciativas que produzem impactos positivos na economia, no turismo e têm viés social, inspirando crianças e jovens", afirmou o secretário municipal de Esporte, Guilherme Schleder, responsável por entregar o documento ao presidente da CBF, Samir Xaud.