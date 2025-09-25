Troféu do Mundial de Clubes no Maracanã: torneio pode acontecer no Brasil em 2029Lucas Merçon / Fluminense FC
Paes oficializa apoio do Rio à candidatura para Brasil sediar o Mundial de Clubes
Fifa definirá em breve qual país receberá a segunda edição do torneio, em 2029
Arrascaeta valoriza esforço e ressalta necessidade de aprender a 'matar' jogos
Rubro-Negro perdeu a chance de construir uma vantagem maior no jogo de ida e quase se complicou, mas se classificou nos pênaltis
Herói do Flamengo, Rossi admite falha e celebra volta por cima nos pênaltis
Goleiro falhou no gol do Estudiantes, mas defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis e foi decisivo para a classificação
Filipe Luís destaca lições em classificação na Libertadores: 'Temos que aprender a passar por isso'
Flamengo venceu o Estudiantes nos pênaltis e avançou à semifinal da Libertadores
Rossi vai do inferno ao céu, Flamengo vence Estudiantes nos pênaltis e vai à semi da Libertadores
Rubro-Negro perde no tempo normal por 1 a 0, mas vence nas penalidades por 4 a 2
Conselho Deliberativo aprova terceira camisa do Fluminense para 2025
Uniforme tem previsão de lançamento para outubro
Torcedor do Estudiantes imita macaco para a delegação do Flamengo
Episódio ocorreu na chegada da delegação no estádio Jorge Luís Hirschi
