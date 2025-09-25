Lewis Hamilton e Felipe Massa disputaram o título da Fórmula 1 em 2008, decidido por um ponto - Bertrand Guay/AFP

Lewis Hamilton e Felipe Massa disputaram o título da Fórmula 1 em 2008, decidido por um pontoBertrand Guay/AFP

Publicado 25/09/2025 18:30

Rio - Ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone criticou Felipe Massa por mover uma ação contestando o título mundial conquistado por Lewis Hamilton em 2008. Na época, o brasileiro terminou vice-campeão, em decorrência do resultado do GP de Singapura, que foi manipulado. O escândalo ficou conhecido como "Singapuragate" e teve Nelsinho Piquet, filho do tricampeão mundial Nelson Piquet, envolvido.

"Não havia a menor chance no mundo de alguém mudar ou cancelar aquela corrida. Sempre há alguma coisa acontecendo em que alguém gostaria de cancelar se pudesse. Tentar persuadir o presidente da FIA a convocar uma reunião extraordinária em que a FIA teria de cancelar a corrida, não havia previsão para que isso acontecesse", disse Bernie Ecclestone.

Felipe Massa moveu o processo com base em uma entrevista do próprio Bernie Ecclestone. O empresário, de 94 anos, admitiu em entrevista concedida ao "F1 Insider" em 2023 que sabia da intenção da batida de Nelsinho ainda em 2008, o que possibilitaria a revisão da corrida. Na época, no entanto, ele preferiu esconder o caso para não sujar a imagem da Fórmula 1.

A Superior Corte de Justiça de Londres vai julgar o caso. As primeiras audiências da ação vão acontecer entre os dias 28 e 31 de outubro. Além de questionar o resultado do campeonato de 2008, Felipe Massa cobra que a FIA assuma ter violado os próprios regulamentos por não ter investigado a batia e pede 64 milhões de libras (cerca de R$ 457 milhões).