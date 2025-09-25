Barcelona venceu o Real Oviedo pelo Campeonato Espanhol - Miguel Riopa / AFP

Publicado 25/09/2025 20:00 | Atualizado 25/09/2025 20:11

Rio - O poderoso Barcelona levou um susto, mas não foi nesta quinta-feira (25) que somou sua primeira derrota na temporada. Depois de sair atrás do placar diante do ameaçado Oviedo, buscou a vitória na segunda etapa para se manter dois pontos atrás do líder Real Madrid no Campeonato Espanhol. Robert Lewandowski entrou na vaga do apagado brasileiro Raphinha e foi crucial para a vitória por 3 a 1.

Havia enorme expectativa dos catalães de como Raphinha se comportaria após ficar somente em quinto na Bola de Ouro — era um dos favoritos — e o brasileiro parece ter acusado o golpe. Se Vini Júnior brilhou pelo Real Madrid na terça-feira (23), um dia após a premiação (ficou somente em 16º), o compatriota pouco fez em Oviedo — acertou uma bola na trave, mas falhou em bastante lances ofensivos.

O Barcelona sobe para os 16 pontos na tabela, enquanto o imbatível Real Madrid lidera com 18 e com 100% de aproveitamento. Na próxima rodada, o líder tem clássico de Madri contra o Atlético, no sábado (27), enquanto o Barça recebe a Real Sociedad, domingo (28), em casa, e pode assumir a ponta da tabela do Campeonato Espanhol.

Muitas ausências e mudanças decisivas

O Barcelona mais uma vez teve desfalques de peso, entre eles, do jovem astro Lamine Yamal, além de Ter Stegen no gol, Fermín Lopez, Gavi e Balde. Hansi Flick ainda deu descanso para De Jong, Koundé e Lewandowski, todos no banco de reservas já mirando dura sequência, contra Real Sociedad e PSG pela Liga dos Campeões, além do Sevilla.

Mesmo bastante mexido, a ordem era não desperdiçar pontos em Oviedo na caça ao líder e arquirrival Real Madrid. E o começo foi animador diante de um rival na zona de queda, com Dani Olmo mandando raspando e Rashford vendo o goleiro salvar em cima da linha seu lindo voleio. Raphinha era o responsável por organizar as jogadas ofensivas, seja em cobranças de escanteio e faltas ou em lances individuais. Carimbou a trave em sua primeira finalização. Quem mais arriscava, porém, era Rashford, em disputa particular com o goleiro Escandell.

Era um massacre sem gols. Para piorar, após lançamento, Joan Grcia saiu errado fora da área e depois de tirar de dois atacantes do Oviedo, bateu errado, nos pés de Reina, que acertou lindo chute por cobertura para colocar os locais em vantagem.

O Barcelona voltou em alta intensidade no segundo tempo e a igualdade veio rapidamente após um chute errado que bateu na trave e sobrou para Eric García mandar às redes vazias. Mas a virada não vinha e Flick surpreendeu ao tirar Raphinha para colocar Lewandowski. Já havia colocado De Jonk no intervalo.

A troca espantosa rapidamente virou festa. E com a parceria vinda do banco em destaque. De Jong cruzou na cabeça de Lewandowski, que virou em sua primeira finalização na partida. No fim, Ronald Araújo, também de cabeça, definiu o triunfo suado.