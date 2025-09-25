Hulk em ação durante treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Hulk em ação durante treino do Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 25/09/2025 19:49

Belo Horizonte - Hulk pediu à Sampaoli para não ser mais capitão do Atlético-MG. Ídolo do Galo, o camisa 7 não ficou com a braçadeira na classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, nesta última quarta-feira (24), e deixou a função com o zagueiro Lyanco. Com contrato até o fim de 2026, o atacante não confirmou uma possível renovação.

"O capitão é o representante dos jogadores dentro de campo. Quando iniciamos a temporada, o comitê de arbitragem dá uma palestra para nós e fica claro que só quem pode se comunicar com o árbitro é o capitão. E quando a gente vai se comunicar — a gente não, eu — porque eu vejo outros capitães darem peitada no árbitro e não acontecer nada", comentou Hulk.

Insatisfeito com a postura dos árbitros, o camisa 7 recordou a sua expulsão no jogo contra o Palmeiras no Brasileirão do ano passado. Após questionar o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, Hulk recebeu dois cartões amarelos seguidos por reclamação e foi expulso. O jogador definiu a situação como uma "loucura" e afirmou que situações piores aconteceram, mas o mesmo árbitro teve outro comportamento.

"É uma coisa que tinha que ser averiguada e não foi. Uma situação que chega a ser bizarra. E esse mesmo árbitro (Rodrigo José Pereira de Lima) foi peitado, mandaram ele tomar naquele lugar no jogo do Corinthians e ele não fez nada", comentou.



Com contrato até o fim de 2026, ulk não descarta a renovação com o Galo, mas vê a situação com cautela. O jogador, de 39 anos, trata o clube como prioridade, pela história. Desde 2021 no clube mineiro, conquistou o Brasileirão e Copa do Brasil no mesmo ano, além da Supercopa do Brasil em 2022 e cinco estaduais consecutivos.

"Tenho mais um ano de contrato. Eu respeito muito o Galo. A prioridade é ficar, mas se não tiver que ficar, vai ser uma conversa. Vamos ver, vamos esperar", disse na zona mista do jogo da Sul-Americana.

Sem marcar gols há nove jogos, o atacante foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo da partida contra o Bolívar pelas quartas de finais da Copa Sul-Americana. Ele viu do banco de reservas o gol de Bernard, nos acréscimos, que deu a vitória por 1 a 0 e a classificação para a próxima fase.