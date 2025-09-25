Hulk em ação durante treino do Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG
Hulk abre mão da braçadeira de capitão e deixa futuro no Atlético-MG em aberto
Ídolo e um dos líderes do Galo, atacante tem contrato até o fim de 2026
Felipe Massa é criticado por ex-chefão da F1 por ação sobre título de 2008
Primeiras audiências do processo serão em outubro
João Fonseca disputará amistoso contra Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial
Duelo acontecerá em dezembro, em Miami, nos Estados Unidos
Ex-jogador do Arsenal morre em decorrência de lesão cerebral durante partida
Jovem de 21 anos estava em como induzido após se chocar com muro durante partida da sétima divisão inglesa
Fluminense volta a ter estrangeiro como técnico após 28 anos; relembre outros
Luís Zubeldia assinou contrato até o fim de 2026
Conselheiros do Botafogo cobram explicações de Durcesio Mello sobre SAF e relação com Textor
Ex-presidente e membro do Conselho de Administração da SAF foi convocado à uma reunião nesta próxima segunda-feira (29)
