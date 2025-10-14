África do Sul vence o Grupo C das Eliminatórias Africanas e se classifica para a Copa do Mundo - Reprodução / X

África do Sul vence o Grupo C das Eliminatórias Africanas e se classifica para a Copa do MundoReprodução / X

Publicado 14/10/2025 15:50

África - A África do Sul venceu Ruanda por 3 a 0 nesta terça-feira (14) e garantiu vaga na Copa do Mundo após 16 anos. A seleção confirmou a liderança do Grupo C das Eliminatórias Africanas contando também com o tropeço de Benin, goleado por 4 a 0 pela Nigéria, terminando em terceiro e eliminada. Com o resultado, os nigerianos asseguraram a segunda posição e disputarão a repescagem continental.

É a primeira vez dos sul-africanos no Mundial desde 2010. Na ocasião, o país foi a sede e primeira nação africana a receber o torneio. Mesmo fazendo história ao vencer por 2 a1 a França, na época vice-campeã da Copa, a seleção caiu ainda na fase de grupos.

A vitória dos sul-africanos começou logo aos cinco minutos do primeiro tempo, quando Mbatha abriu o placar. Aos 26 minutos, Appollis ampliou. Já eliminada, a equipe de Ruanda não ofereceu perigo e aos 27 minutos do segundo tempo, Makgopa fez o 3 a 0 para a África do Sul.

A classificação contou com a ajuda da Nigéria, que também podia se classificar e fazia confronto direto com o Benim. Os nigerianos venceram por 4 a 0 e garantiram a segunda colocação com 17 pontos e uma vaga na repescagem. Iniciando a última rodada em primeiro do grupo C, com a derrota, a seleção beninense fica de fora da Copa do Mundo de 2026.

Apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta para o Mundial, somando nove classificados. Já os quatro melhores segundos colocados disputam um torneio eliminatório, e o vencedor segue para a Repescagem Intercontinental da Fifa.

Outros classificados na África

Horas mais tarde, Senegal e Costa do Marfim ficaram com as últimas vagas diretas da África na Copa do Mundo de 2026, após vencerem Mauritânia e Quênia, respectivamente, nesta terça-feira (14).

Eliminatórias da Ásia

O Catar garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026. A classificação veio com a vitória por 2 a 1 sobre os Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira (14). A Arábia Saudita também selou a participação no torneio ao empatar sem gols com o Iraque, em Jidá.

As vice-campeãs dos grupos, Iraque e Emirados Árabes Unidos, farão, na Data Fifa de novembro, um confronto de ida e volta por uma vaga para a repescagem mundial.

As seleções classificadas para a Copa do Mundo



África

- Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Cabo Verde, Gana, África do Sul, Costa do Marfim e Senegal.

- Nigéria, Camarões, RD Congo e Gabão disputarão a repescagem.



Américas do Norte e Central

- Países-sede, Canadá, Estados Unidos e México estão confirmados;

- Há três vagas diretas e duas para a repescagem mundial, uma para cada grupo, em disputa.



América do Sul

- Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai estão confirmados na Copa do Mundo;

- Bolívia está na repescagem mundial.



Ásia

- Austrália, Arábia Saudita, Catar, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão já se garantiram no torneio;

- Emirados Árabes e Iraque farão um duelo por uma vaga para a repescagem mundial.



Europa

- Tem direito a 16 vagas, sendo 12 diretas para o primeiro de cada grupo, e outras quatro numa repescagem apenas com seleções europeias.



Oceania

- Nova Zelândia conseguiu a única vaga direta disponível;

- A seleção na repescagem é a Nova Caledônia.