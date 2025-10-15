George Russell - Geoff Robins / AFP

Publicado 15/10/2025 14:55 | Atualizado 15/10/2025 15:07

Rio - A Mercedes acabou com as especulações de que poderia mudar seus pilotos para a temporada de 2026 da Fórmula 1 ao oficializar, nesta quarta-feira, a renovação com o britânico George Russell e o italiano Kimi Antonelli. Chefe da escuderia, Toto Wolff garantiu que jamais pensaram em trocas e elogiou a parceria.

"Estamos muito felizes em confirmar que George Russell e Kimi Antonelli continuarão como pilotos da equipe até 202. A confirmação da nossa dupla de pilotos sempre foi uma questão de quando, não de se. Queríamos levar o nosso tempo, conduzir as negociações adequadamente e garantir que todos, de todos os lados, estivessem felizes. George e Kimi provaram ser uma dupla forte e estamos animados para continuar nossa jornada juntos", celebrou Wolff.

Novato na modalidade, Antonelli começou com altos e baixos a temporada e teve sua presença para 2026 ameaçada. Mas cresceu bastante nas últimas provas - foi o pole em Miami - e deixou de ser um problema. Já Russell era especulado em novas equipes, mas optou pela renovação.

Com a definição da parceria na Mercedes, restam apenas quatro confirmações para o fechamento do grid de 2026: o parceiro de Max Verstappen na Red Bull, duas na Racing Bulls e a outra na Alpine. Isack Hadjar é o principal candidato a formar parceria com o tetracampeão holandês se, enquanto a equipe coirmã da Red Bull mira em Arvid Lindblad, da Fórmula 2, o que promoveria uma briga entre os atuais Yuki Tsunoda e Liam Lawson pela vaga restante. Também novato, Franco Colapinto pode ser mantido na Alpine ao lado de Pierre Gasly.