Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/10/2025 16:00





Leia mais: Mercedes confirma Russell e Antonelli como dupla de pilotos para 2026 Rio- Nesta quarta-feira (15), os presidentes de Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU se reuniram em Assunção, no Paraguai, na sede da Conmebol, para uma reunião que antecede o início da fase semifinal da Libertadores.

Final em Lima

Após alguns boatos sobre a mudança do local da final devido aos casos de violência no país , entre os temas debatidos, esteve a possível alteração. Entretanto, está mantida em Lima, no Peru, a decisão.

Agenda

Palmeiras x LDU



Primeiro jogo: 23 de outubro – Quito, Equador



Decisão: 30 de outubro – Allianz Parque, São Paulo



Flamengo x Racing



Primeiro jogo: 22 de outubro – Rio de Janeiro, Brasil



Segundo jogo: 29 de outubro – Argentina

O Equador, que será palco de uma das semifinais, também enfrenta situações parecidas. Até então, a partida entre Palmeiras x LDU em Quito, no dia 23, segue inalterada.





