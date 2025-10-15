Rio- Nesta quarta-feira (15), os presidentes de Flamengo, Racing, Palmeiras e LDU se reuniram em Assunção, no Paraguai, na sede da Conmebol, para uma reunião que antecede o início da fase semifinal da Libertadores.
Durante o encontro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, do Flamengo, e Leila Pereira, representante do Palmeiras, ficaram distantes depois das trocas de indiretas entre os dois recentemente por questões envolvendo a postura do clube rival por bloquear parte do dinheiro que seria pago aos integrantes da Libra.
Após alguns boatos sobre a mudança do local da final devido aos casos de violência no país , entre os temas debatidos, esteve a possível alteração. Entretanto, está mantida em Lima, no Peru, a decisão.
Agenda
Palmeiras x LDU
Primeiro jogo: 23 de outubro – Quito, Equador
Decisão: 30 de outubro – Allianz Parque, São Paulo
Flamengo x Racing
Primeiro jogo: 22 de outubro – Rio de Janeiro, Brasil
Segundo jogo: 29 de outubro – Argentina
O Equador, que será palco de uma das semifinais, também enfrenta situações parecidas. Até então, a partida entre Palmeiras x LDU em Quito, no dia 23, segue inalterada.
