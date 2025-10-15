Estêvão começa passagem no Chelsea como titular - Glyn Kirk / AFP

Publicado 15/10/2025 15:22

Turim - Estêvão é o único brasileiro na lista final de 25 nomes do Golden Boy de 2025. O prêmio do jornal italiano "Tuttosport" coroa o melhor jogador sub-21 da última temporada. O jovem atacante do Chelsea, de 18 anos, está numa lista que possui os franceses com o maior número de representantes, como Désiré Doué do PSG.

Recém chegado a Europa, a joia da base do Palmeiras vem se destacando com a camisa dos Blues e nome na rotação de elenco de Enzo Maresca. No último jogo antes da parada da Data Fifa, o atleta fez o gol da vitória por 2 a 1 contra o Liverpool.

Para ser apto a disputa é necessário ter nascido em 2004 ou depois e estar jogando as 25 principais ligas da UEFA, a federação europeia. O Vencedor do ano passado foi Lamine Yamal, mas ele não configura na lista deste ano. O regulamento da competição não permite a conquista do prêmio por dois anos seguidos.

Importante na projeção de jovens talentos, o prêmio já coroou apenas dois brasileiros ao longo da história: Anderson, então no Manchester United, em 2008, e Alexandre Pato, em 2009 — este o último jogador do país a conquistar a honraria. Nomes como Lionel Messi (2005) e Kylian Mbappé (2017) também foram vencedores.

A lista de 2025 possui atletas de destaque em grandes gigantes da Europa como o argentino Mastantuono, o turco Arda Guler, ambos do Real Madrid, e Pau Cubarsi, do Barcelona.

Veja a lista completa: