Macca Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 16/10/2025 09:01

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos, levou seus fãs ao delírio ao publicar mais um ensaio sensual. Utilizando uma lingerie vermelha, a beldade compartilhou a foto, junto de um comentário provocador: "Bipolar: de Diaba a Cinderela."

"Fogo puro", "Sorriso radiante", "Uma mulher perfeita", "É linda demais", "A incrível beleza de Macca Avalos", foram alguns dos comentários que recebeu em seu perfil no Instagram (@maccaavalospy).

Dona de um corpo escultural, Macca Avalos é bastante conhecida em seu país, a beldade tem mais de 207 mil seguidores no Instagram.