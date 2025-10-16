Flamengo derrotou o Botafogo no Nilton SantosAdriano Fontes/Flamengo

Rio - A vitória do Flamengo sobre o Botafogo por 3 a 0, na noite de quarta-feira (15), no Nilton Santos, fez o Rubro-Negro aumentar as chances de título. De acordo com o matemático Tristão Garcia, que expõe seus cálculos no site "Infobola", o clube carioca pulou de 28% para 33% de possibilidades de conquistar o Brasileiro.
O aumento se deu mesmo com a goleada do Palmeiras sobre o Bragantino por 5 a 1, que manteve a distância do Alviverde na liderança para três pontos. O clássico contra o Botafogo era considerado uma partida em que o Flamengo corria mais riscos de não vencer que o duelo do Verdão.
Na ponta da tabela, o clube paulista, mesmo com a vitória, reduziu suas chances de título de 67% para 65%. O Cruzeiro, que empatou com o Atlético-MG, por 1 a 1, caiu de 5% para 2% de possibilidades. Os outros clubes têm chances consideradas desprezíveis matematicamente.
Flamengo e Palmeiras irão se enfrentar neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileiro. Uma vitória do clube carioca será fundamental para colocar fogo na disputa pela primeira colocação da competição.