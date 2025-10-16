Flamengo derrotou o Botafogo no Nilton SantosAdriano Fontes/Flamengo
Vitória em clássico aumenta chances de título do Flamengo no Brasileiro
Rubro-Negro venceu o Botafogo com autoridade no Nilton Santos
Filipe Luís exalta Pedro após vitória do Flamengo: 'Deu tudo pela equipe'
Atacante foi o grande destaque do clássico
Pedro completa 300 jogos pelo Flamengo com vitória e participação em gols: 'Noite perfeita'
Atacante abriu o placar no clássico e deu a assistência para Luiz Araújo marcar
Zagueiros do Flamengo superam nomes da Seleção em ranking de Observatório
Estudo do CIES Football Observatory aponta Léo Pereira e Léo Ortiz entre os zagueiros mais eficientes na construção de jogadas
Novo empresário de Filipe Luís crê em carreira internacional para o técnico do Flamengo
Agente acredita que o ex-lateral irá substituir Simeone no Atlético de Madrid
Com Pulgar na lista, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Botafogo
Rubro-Negro também confirmou as ausências de Allan, De La Cruz e Saúl
