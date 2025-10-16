Jogadores do Real Madrid puderam escolher entre seis modelos de carros de luxo da BMW - Divulgação / Real Madrid

Publicado 16/10/2025 10:19

Pelo quarto ano consecutivo, o Real Madrid repetiu a parceria com a BMW e entregou carros de luxo aos jogadores do elenco. O clube divulgou as imagens da ação nesta quinta-feira (16), com Vini Jr, Rodrygo, Eder Militão, Mbappé, entre outros, com os veículos que poderão usar durante a temporada.



Modelos variados para escolher



Segundo o jornal espanhol 'Marca', os jogadores do Real Madrid puderam escolher entre seis diferentes versões oferecidas pela montadora alemã: M5, XM, i7 M70, i5, iX60 e i4 M60.



A iniciativa faz parte do acordo de patrocínio que a BMW mantém com o clube desde 2022.



Real Madrid com início de temporada quase perfeito



Líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid soma 21 pontos em oito rodadas, dois a mais que o Barcelona, segundo colocado.



Com apenas um tropeço, a equipe volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Getafe fora de casa.





