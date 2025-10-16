Pesidente da CBF, Samir Xaud, - Staff Images / CBF

Publicado 16/10/2025 09:30

Rio - A CBF confirmou nesta quinta-feira os dois últimos amistosos que a seleção brasileira fará em 2025. O Brasil irá encarar Senegal, no próximo dia 15, e a Tunísia, no dia 18 de novembro. Os jogos serão na Inglaterra e na França, respectivamente.

A partida contra os senegaleses irá acontecer no Emirates Stadium, em Londres, às 13h (de Brasília), enquanto o jogo contra os tunisianos ocorrerá no Decathlon Stadium, em Lille, às 16h30 (de Brasília).

A entidade máxima do futebol brasileiro também detalhou o planejamento para os amistosos do ano que vem, que irão acontecer antes do começo da Copa do Mundo em junho.

O Brasil voltará a campo em março de 2026. Com enfrentou equipes asiáticas e irá encarar africanos no fim do ano, o objetivo da CBF é que os rivais sejam europeus.