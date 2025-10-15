Gattuso atualmente treina o Valencia, da Espanha - JOSE JORDAN / AFP

Publicado 15/10/2025 18:17

Itália - Garantido pelo menos para a repescagem, Gennaro Gattuso comentou sobre a possibilidade da Itália não se classificar pela terceira Copa do Mundo consecutiva. Questionado sobre a possibilidade de desclassificação, o campeão do mundo em 2006 deixou em cheque a sua estadia no país.

"Se não nos classificarmos para a Copa do Mundo, vou me mudar e morar longe da Itália. Já estou um pouco longe, mas vou ainda mais longe...", disse à imprensa italiana.

Fora dos Mundiais de 2018 e 2022, a Azzurra está na segunda colocação do Grupo I e depende de combinações de resultados para desbancar a líder Noruega.

Para fugir da repescagem, onde caiu em 2018 para a Suécia e para a Macedônia do Norte em 2022, a Itália precisa vencer seus dois últimos jogos na Data Fifa de novembro, contra a Moldávia, como visitante, e a líder Noruega, em casa.

Mesmo com o confronto direto dos noruegueses, no entanto, os italianos precisam de um tropeço na penúltima rodada ou conseguir tirar uma diferença de 16 gols. Na nona rodada, o país nórdico enfrenta a já eliminada Estônia, em casa.

"Fizemos o jogo que tínhamos de fazer, apesar de hoje termos tudo a perder... Playoffs? Não há descanso, esperemos que Deus nos ajude e que não percamos jogadores. Vamos fazer dois jogos sérios e tentar formar aquele núcleo compacto que consegue estar bem dentro e fora do campo", disse o técnico após a vitória sob Israel.

Além da ausência nas duas últimas Copas do Mundo, a Itália não passa da fase de grupos desde do tetracampeonato, em 2006. Presente na campanha daquele título, o agora técnico Gennaro Gattuso foi contratado em julho para substituir Luciano Spaletti, que vinha de três derrotas seguidas e uma participação discreta na Eurocopa de 2024.