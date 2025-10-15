Gattuso atualmente treina o Valencia, da EspanhaJOSE JORDAN / AFP
Técnico desabafa sobre risco da Itália não ir à Copa: 'Vou me mudar e morar longe'
Campeão do Mundo em 2006, Gattuso falou sobre a possibilidade da Azurra não ir ao Mundial pela terceira vez seguida
Após vitória, Diniz conta que Vasco faz treinos com inferioridade numérica
Hugo Moura foi expulso na reta final do primeiro tempo e deixou o Cruz-Maltino com um homem a menos
Léo Jardim comemora vitória do Vasco e destaca a entrega do grupo
Cruz-Maltino atuou com um homem a menos desde a reta final do primeiro tempo
'Com o segundo gol, o jogo acabou', ressalta Davide depois da derrota do Botafogo
Alvinegro perdeu para o Flamengo por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos
Filipe Luís exalta Pedro após vitória do Flamengo: 'Deu tudo pela equipe'
Atacante foi o grande destaque do clássico
Vasco supera inferioridade numérica e vence o Fortaleza fora de casa
O Cruz-Maltino, que também contou com o brilho de Léo Jardim para conquistar os três pontos, está em nono no Brasileirão
Marlon analisa ano do Botafogo e ressalta: 'Não pode destruir aquilo que foi construído'
Volante desabafou após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo
