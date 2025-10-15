Jogadores da Arábia Saudita comemorando a classificação a Copa do Mundo - Reprodução / X

Publicado 15/10/2025 16:40

Riade - O jogadores da seleção da Arábia Saudita receberão um bicho milionário pela classificação a Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (14). O governo do país do Oriente Médio desembolsará 5 milhões de riales sauditas (cerca de R$ 7,27 milhões na cotação atual) para cada atleta do elenco da partida classificatória. A informação é do jornal saudita ""Asharq Business".

O pagamento será feito pelo Ministro dos Esportes do país, o príncipe Abdulaziz bin Turki AlFaisal. O monarca foi visto comemorando junto com os atletas após a partida.

Na repescagem das Eliminatórias Asiáticas, os sauditas só precisavam de um empate com o Iraque por conta do saldo de gols feito na vitória por 3 a 2 na última rodada contra a Indonésia. Em seus domínios, na cidade de Jidá, a equipe conseguiu manter a igualdade, garantir a liderança do grupo e a vaga para o próximo mundial.

A quarta fase, considerada a repescagem, consiste em dois grupos de três times que se enfrentam entre si. O vencedor de cada chave se classifica e os segundos fazem um duelo para por uma oportunidade na repescagem mundial.

Será a sétima vez que a Arábia Saudita disputará uma Copa do Mundo. Um dos esportes mais populares do país, o governo vem fazendo massivos investimentos no futebol, seja na sua liga ou no time nacional. O sauditas serão os anfitriões da edição de 2034 do torneio da Fifa.