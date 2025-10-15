Jogadores da Arábia Saudita comemorando a classificação a Copa do MundoReprodução / X
Por vaga na Copa, seleção irá pagar mais de R$ 7 milhões para cada jogador
País conquistou vaga para o torneio na última terça-feira (14)
Rossi comemora retorno de Pulgar e vê 'reforço' para Flamengo na reta final
Jogador sofreu grave lesão no Mundial de Clubes
Depois de mais de um dia de viagem, Pumita se junta a delegação do Vasco em Fortaleza
Lateral uruguaio saiu da Malásia e passou por quatro cidades antes de chegar ao Ceará
Clima tenso marca reencontro entre Bap e Leila Pereira em reunião da Conmebol
Possível mudança do local da final foi abordada no encontro
Messi inclui cria do Vasco em lista de jovens mais promissores do mundo
Agora no Chelsea, volante Andrey Santos é o único brasileiro na relação
Estevão é o único brasileiro na lista final do Golden Boy de 2025
Dado pelo jornal italiano 'Tuttosport', prêmio elege o melhor jogador sub-21
