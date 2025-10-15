Samir Xaud, presidente da CBF - Rafael Ribeiro / CBF

Samir Xaud, presidente da CBFRafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/10/2025 17:49





Leia mais: Por vaga na Copa, seleção irá pagar mais de R$ 7 milhões para cada jogador Rio - A arbitragem do futebol brasileiro não tem agradado o presidente da CBF, Samir Xaud, que avalia mudanças para 2026 na gestão que gere o quadro. A informação é da 'ESPN'.

A permanência do coordenador-geral da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra, não está garantida para o próximo ano, segundo o site.





Leia mais: Clima tenso marca reencontro entre Bap e Leila Pereira em reunião da Conmebol Nos bastidores, o trabalho do profissional está sendo criticado, especialmente pelas polêmicas relacionadas às últimas rodadas do Brasileirão. Com isso, a permanência do ex-juiz será avaliada.

O cargo de Cintra foi uma indicação de Ednaldo Rodrigues, que foi afastado da presidência da CBF em maio deste ano.

Rodrigo Cintra decide quais juízes vão apitar as partidas. Além dele, as mudanças também podem se aplicar a outros nomes do quadro da arbitragem.