Luiz Araújo recebeu um pisão de Allan dentro da área; e Flamengo reclama de pênalti não marcado - Reprodução de vídeo

Publicado 16/10/2025 09:51 | Atualizado 16/10/2025 10:40

viu o Rubro-Negro prejudicado pela não marcação de um pênalti em Luiz Araújo e por considerar que Cuiabano deveria ter sido expulso em falta em Emerson Royal.

Flamengo reclama da arbitragem do Brasileirão pela segunda rodada seguida. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo , no Nilton Santos, o diretor de futebol, José Boto,em falta em Emerson Royal.

"Vir aqui sempre que acaba o jogo falar de arbitragem parece estar sempre fazendo queixinhas. Mas realmente o que acontece aqui é até quando vamos ver coisas como hoje (ontem). Um pênalti claríssimo sobre o Luiz Araújo. O árbitro pode não ter visto, mas o VAR não fez nada, não chamou. Gostaríamos de uma explicação. Não vou me calar enquanto o Flamengo é prejudicado dessa forma", desabafou.



Nos dois lances reclamados pelo Flamengo, o VAR não chamou o árbitro Alex Gomes para revisar os lances.



"O resultado depois foi bom, mas poderia não ter sido por causa de um pênalti claríssimo. Depois há uma entrada no Emerson Royal que é passível de chamada do VAR para dar vermelho e não chama. Até quando isso vai acontecer? Até quando alguém não vai nos explicar o que se passa?", completou.



A análise do VAR sobre o pênalti pedido pelo Flamengo



Diante dos dois lances polêmicos no clássico no Nilton Santos, a CBF divulgou o áudio do VAR apenas da análise do possível pênalti. Em relação ao pisão de Allan em Luiz Araújo dentro da área, o responsável pelo vídeo, Rodolpho Toski Marques, concordou com a decisão do árbitro no campo.

"Contato normal de jogo, Ricardo. Teve uma disputa lateral que teve uma entrada por baixo que não foi nada faltoso para mim. Analisa onde que a bola foi, se a posse era da defesa ou ataque", disse Alex Gomes.=

"Eu vejo um contato muito leve, não vejo um pisão claro. Ele toca a bola e não tinha nem possibilidade mais de jogar. Tudo checado, pode seguir. Tem um contato leve que não impacta não ação da sequência da jogada. Não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente. É um contato insignificante de jogo”, completa Ricardo Toski.