Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 16/10/2025 12:56

Rio - O técnico da seleção brasileira , Carlo Ancelotti, quer aprender o hino nacional e cantá-lo com os jogadores. Ele revelou o objetivo em entrevista ao site da Fifa, publicada nesta quinta-feira (16).

"Cada hino é algo especial. Para um jogador ou técnico vestindo a camisa de uma equipe nacional, ouvir o hino é algo muito especial. O que eu quero é aprendê-lo. Tenho um ano para ser capaz de cantá-lo com os jogadores. Eu gostaria", disse o treinador italiano, já de olho na Copa do Mundo de 2026.

A CBF oficializou a contratação de Carlo Ancelotti no dia 12 de maio deste ano . Na entrevista, ele relembrou a decisão de aceitar o cargo de técnico da seleção brasileira.

"Era uma grande oportunidade treinar a equipe nacional do Brasil, a seleção mais importante e a que mais ganhou Copas do Mundo. A ideia de preparar o Mundial com o Brasil era muito bonita. Tive essa oportunidade e aproveitei", explicou o técnico.

Ancelotti também contou que sua primeira memória da Seleção foi em 1970, quando o Brasil foi tricampeão do mundo. A Amarelinha superou a Itália na grande final daquela Copa.

"Minha primeira memória da equipe nacional do Brasil, voltamos a 1970, quando jogaram a final contra a Itália. Eu tinha 11 anos e me lembro daquela partida que o Brasil venceu de 4 a 1 com Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivellino. O Brasil tem uma grande história e, neste sentido, esses jogadores fantásticos, vamos dizer, fizeram a história do futebol mundial", afirmou Ancelotti.