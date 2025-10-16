Romário - Divulgação

Publicado 16/10/2025 22:30

Rio - O senador Romário (PL-RJ) foi designado, nesta quarta-feira (15), relator do PL 864/2019 na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, consolidando sua atuação para aprovar a proposta que profissionaliza os árbitros de futebol e garantir que ela vire lei ainda este ano. A nova etapa ocorre em meio à crescente pressão de torcedores por mudanças profundas na arbitragem brasileira, alvo de críticas e polêmicas em praticamente todas as rodadas do Campeonato Brasileiro.

Dados da pesquisa "AtlasIntel", realizada entre os dias 6 e 10 de outubro, mostram que quase 60% dos 1.600 entrevistados defendem a profissionalização total de juízes e assistentes como a principal medida para melhorar a arbitragem. Já outros 9,3% disseram estar satisfeitos com o desempenho atual dos árbitros do futebol brasileiro.

"O torcedor brasileiro tá cansado de ver erro atrás de erro e ouvir desculpas toda semana. A arbitragem brasileira vive um caos porque ainda é tratada de forma amadora. Isso só muda quando o árbitro for reconhecido como profissional, com dedicação integral e responsabilidade como qualquer outro trabalhador do futebol", disse Romário.

O texto relatado pelo senador na Comissão de Esporte, onde foi aprovado por unanimidade, cria um contrato especial de trabalho entre árbitros e federações esportivas, garantindo vínculo empregatício, com todos os direitos trabalhistas e previdenciários. A proposta atualiza a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), adequando a legislação à realidade do futebol profissional.

"O futebol brasileiro não pode continuar com uma arbitragem de improviso. Se o jogador, o técnico e o dirigente são profissionais, o árbitro também precisa ser. O Congresso tem que fazer sua parte e aprovar esse projeto agora. O torcedor merece um futebol mais organizado e responsável", completou o senador.

Romário tem conversado com a presidência da Comissão de Assuntos Sociais e com líderes partidários para garantir que o relatório seja votado com prioridade e para que o texto siga rapidamente ao plenário.

"A arbitragem brasileira virou piada. Para recuperamos a credibilidade do futebol brasileiro, precisamos encarar esse problema de frente. Profissionalizar os árbitros é fazer justiça dentro e fora de campo. É respeitar o torcedor, o esporte e a nossa história", finalizou o parlamentar.