Hamilton está insatisfeito com a FerrariYves Herman / AFP

Publicado 16/10/2025 21:00

Rio - Hamilton não aprovou os rumores sobre uma possível ida de Christian Horner à Ferrari. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (16), o heptacampeão evitou se aprofundar no assunto, mas reforçou o apoio ao atual chefe da equipe italiana, Fred Vasseur, que recentemente renovou o contrato para mais um ano.

"Não sei de onde surgiram os rumores, então não posso esclarecer muito sobre isso. Mas é um pouco incômodo para nós como equipe. (A Ferrari) deixou clara sua posição ao renovar com Fred (Vasseur). Tanto ele, quanto eu e toda a equipe, estamos trabalhando muito duro pelo futuro", disse o heptacampeão.

Depois de quase duas décadas de grande sucesso à frente da Red Bull, Christian Horner foi demitido em julho deste ano, após acusações de assédio contra uma funcionária. O britânico foi inocentado nas investigações internas, mas o clima pesou nos bastidores, o que contribuiu para a sua saída.

Em 2021, Hamilton e Verstappen disputaram o título da Fórmula 1 até a última volta da última corrida da temporada. Durante o ano, houve desentendimentos sobre o heptacampeão e seu chefe Toto Wolff com Horner, principalmente pela questão comportamental, onde ele incentivava o holandês a "jogar sujo".

Em sua primeira temporada na Ferrari, Hamilton tem passado por dificuldades. O heptacampeão ainda não subiu ao pódio em corridas, com exceção de uma vitória na sprint. O britânico, de 40 anos, mantém a paciência e acredita que, no futuro, vai colher frutos com a equipe italiana.

"Sei que todos na fábrica estão trabalhando muito duro e estão muito focados. Para mim, trata-se de tentar manter a concentração no objetivo que temos pela frente e de trabalhar no carro do próximo ano. Estamos tentando estabelecer as bases este ano para que na próxima temporada possamos ter uma execução melhor e um desempenho geral superior", afirmou.