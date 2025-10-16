Neymar termina trote com segurança do Santos em risada Reprodução/Instagram
Leia mais: Coordenador explica escolha dos adversários da Seleção na próxima data Fifa
Neymar se "vinga" por bolada em Mavie e faz trote com segurança do Santos— Jornal O Dia (@jornalodia) October 16, 2025
Crédito: Divulgação/Santos FC pic.twitter.com/elmDpiglaX
Leia mais: Real estuda mudança para permitir venda de ações para investidores externos
Recebido com tapas bem-humorados pelo elenco santista, o segurança levou o trote na esportiva e ainda aproveitou para se desculpar mais uma vez com Neymar pelo incidente.
"Foi mal, pô. Foi mal, desculpa", afirmou o segurança, que saiu abraçado pelo camisa 10.
O que aconteceu?
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.