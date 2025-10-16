Neymar termina trote com segurança do Santos em risada - Reprodução/Instagram

Publicado 16/10/2025 18:23





Neymar aplicou um trote e se "vingou", nesta quinta-feira (16), de um segurança do Santos por causa de uma bolada que acertou a filha Mavie antes do clássico com o Corinthians.

O camisa 10 do Peixe publicou um vídeo no campo do CT Rei Pelé com com os outros atletas e brincou: "Aí, filha! Papai tá vingando, tá?".

Neymar os outros jogadores do Santos abriram um corredor para o segurança atravessar. Ele contou que já tinha pedido desculpas, mas, mesmo assim, entrou na brincadeira.



Recebido com tapas bem-humorados pelo elenco santista, o segurança levou o trote na esportiva e ainda aproveitou para se desculpar mais uma vez com Neymar pelo incidente.



"Foi mal, pô. Foi mal, desculpa", afirmou o segurança, que saiu abraçado pelo camisa 10.



O que aconteceu?

Antes da partida diante do Corinthians, na quarta-feira (16), Neymar estava com a filha Mavie no gramado da Vila Belmiro. Uma bola foi na direção do segurança Silas Gonçalves, mas acabou atingindo a cabeça da criança.