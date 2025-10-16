Florentino Pérez, atual presidente do Real Madrid - Thomas Coex / AFP

Florentino Pérez, atual presidente do Real MadridThomas Coex / AFP

Publicado 16/10/2025 16:56

Espanha - Florentino Pérez tem planos para mudar a estrutura do Real Madrid nos próximos anos. Desde 2024, o presidente merengue estuda o plano de modificar o estatuto para permitir que sócios sejam donos de ações do clube, o que também tornaria possível que investidores externos pudessem fazer parte do novo modelo.

Atualmente, o Real Madrid é um dos quatro clubes da primeira divisão espanhola que é controlado pelos sócios. Esse modelo está em vigor desde sua fundação, em 1902, e é espelhado por Athletic Bilbao, Barcelona e Osasuna. Uma mudança sensível, no entanto, precisaria ser aprovada em Assembleia, com a presença dos sócios.



Em diversas oportunidades, o presidente do Real Madrid afirmou que o modelo atual, em que o clube atua como uma organização sem fins lucrativos, controlada pelos sócios, atrasa o desenvolvimento e evolução do clube, especialmente em relação à competitividade no mercado de transferências, em que rivais têm aportes bilionários à sua disposição.



