Lewandowski sofreu lesão em jogo da seleção da PolôniaLluis Gene / AFP
Barcelona teria se chateado com postura de Lewandowski sobre lesão, diz jornal espanhol
Atacante, de 37 anos, tem contrato até junho de 2026
John Kennedy vê resultado justo do Fluminense e projeta clássico com Vasco
Centroavante voltou a receber oportunidade e entrou bem na partida
Zubeldía admite atuação ruim, mas valoriza esforço do Fluminense: 'Lutou até o fim'
Tricolor venceu com gol de Thiago Silva, aos 52 minutos do segundo tempo
Samuel Xavier detona cera do Juventude e defende árbitro: 'Difícil de apitar'
Regra de pune cera de goleiro rendeu escanteio decisivo para o Fluminense nos acréscimos da partida
Herói da vitória do Fluminense, Thiago Silva pede paciência e sonha com título da Copa do Brasil
Zagueiro defendeu o técnico Zubeldía e pediu paciência aos torcedores por erros
Thiago Silva marca no fim, Fluminense vence Juventude e segue na caça ao G-6
Tricolor teve dificuldades para criar durante todo o jogo, mas pressionou até o fim e conquistou os três pontos
Real Madrid avalia mudança estatutária para permitir entrada de investidores
Florentino Pérez tem feito estudos desde o ano passado para modificar o estatuto
