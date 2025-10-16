Lewandowski sofreu lesão em jogo da seleção da Polônia - Lluis Gene / AFP

Publicado 16/10/2025 14:20

Rio - O atacante Robert Lewandowski, de 37 anos, já viveu momentos melhores no Barcelona. De acordo com o jornal espanhol "AS", o clube ficou chateado com o polonês, que fez um esforço depois de sentir dores durante uma partida da seleção polonesa nas Eliminatórias para a Copa, e acabou tendo uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele será desfalque no clássico contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol.

"Em relação à lesão, o Barcelona está um tanto chateado e surpreso . Eles não entendem como um jogador com a experiência de Lewandowski, que conhece seu corpo como a palma da mão, não percebeu que o desconforto que sentiu nos minutos iniciais da partida entre Polônia e Lituânia poderia se transformar em algo mais sério. E assim aconteceu", disse o diário.

Com contrato até junho de 2026, a tendência é que o Barcelona não renove com o veterano. Ele, inclusive, tem ficado no banco de reservas neste começo de temporada.

"Quanto ao seu futuro, o contrato do polonês com o Barcelona expira em 30 de junho. Ele gostaria de renová-lo, mesmo que seja por mais uma temporada, mas a intenção atual do clube é encerrar sua passagem pelo clube. Daí a transição da posição de centroavante para Ferran Torres", concluiu.