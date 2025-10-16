Joey Mawson ao lado de Mick Schumacher - Reprodução / X

Joey Mawson ao lado de Mick SchumacherReprodução / X

Publicado 16/10/2025 13:12 | Atualizado 16/10/2025 13:49

Rio - O piloto Joey Mawson, de 29 anos, está sendo acusado de de estuprar uma enfermeira que cuidava de Michael Schumacher, na mansão do alemão em Gland, na Suíça, em 2019. De acordo com informações do jornal inglês "The Sun", Mawson teria abusado da vítima inconsciente duas vezes, após uma noite de coquetéis na residência onde ela trabalhava como cuidadora.

O caso era mantido sob sigilo e veio à tona nesta semana. O Ministério Público do Distrito de La Côte confirmou que o processo judicial já foi formalmente aberto. Nenhum membro da família Schumacher é investigado no caso.

A acusação descreve que o crime teria ocorrido enquanto o piloto estava hospedado na propriedade do ex-campeão mundial. A mulher, segundo o documento, sentiu-se mal após algumas bebidas, foi ajudada por colegas a se deitar e acabou sendo atacada enquanto dormia.

O piloto não compareceu ao tribunal nesta semana e a audiência foi adiada para uma nova data ainda não definida. Bicampeão da categoria australiana S5000, Joey Mawson, que está suspenso por doping, nega as acusações e sustenta que o relacionamento era "próximo e consensual".

Mawson foi durante anos amigo e rival de Mick Schumacher, filho de Michael, e chegou a competir com outros nomes da nova geração da Fórmula 1, como Lando Norris e George Russell, nas categorias de base.



As autoridades suíças não comentaram o andamento da investigação, que corre sob sigilo. A família Schumacher, conhecida por manter total discrição sobre a vida privada desde o acidente do ex-piloto, também não se pronunciou publicamente sobre o caso.