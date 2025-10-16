Pulgar não jogava pelo Flamengo desde o fim de junho - Adriano Fontes/Flamengo

Pulgar não jogava pelo Flamengo desde o fim de junhoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 16/10/2025 13:28

Erick Pulgar voltou a jogar pelo Flamengo após mais de três meses e atuou por cerca de 30 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, pelo Brasileirão. Com o volante chileno novamente à disposição, o técnico Filipe Luis já admite a possibilidade de ele, que junto a Jorginho faz dupla que tem sido utilizada com mais frequência.

Além dos três, De La Cruz, Allan e Evertton Araújo são as opções para montar o setor rubro-negro.



"Vai muito em função do momento do jogador, do plano de jogo e do que penso que é melhor para a equipe. Vai ter momentos que vai um, que vai outro ou que vão jogar todos eles juntos. É assim que eu faço. E não só o Erick", explicou.



O treinador também elogiou bastante Pulgar, não apenas pelo que faz em campo.

"Erick é um pilar da nossa equipe. Um líder dentro e fora do campo. Fundamental por entendimento do jogo em todas as fases e de ocupação de espaço. Um jogador muito diferente que fez muita falta. Cada jogo que a gente jogava sem ele era dedicado a esses jogadores que não estavam dentro de campo. Estamos muito felizes por ter ele de volta", disse.



Outro volante que voltou a ter uma oportunidade no Flamengo foi Evertton Araújo. Filipe Luís defendeu o jovem volante das críticas.



"É super criticado e é da base. Vocês pedem muito jogadores da base, mas quando entra e não vão bem são massacrados. Eu vejo o dia a dia dele, o quanto ele se doa pelo clube. Quando entra, sempre em fogueira e nos jogos mais difíceis, dá conta do recado. Isso tem o meu reconhecimento", avaliou.