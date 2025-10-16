Pulgar não jogava pelo Flamengo desde o fim de junhoAdriano Fontes/Flamengo
Volta de Pulgar reabre briga por vaga no meio do Flamengo: 'Fez muita falta'
Com mais uma opção, Filipe Luís pode variar mais os titulares do setor
Exame aponta lesão, e Everton Cebolinha desfalca Flamengo
Jogador já iniciou tratamento no departamento médico
Evertton Araújo não se intimida com concorrência e elogia Jorginho: 'Conhece os atalhos'
Jovem tem forte disputa contra medalhões por oportunidades no meio-campo
O que pensam Abel Ferreira e Filipe Luís sobre Flamengo x Palmeiras
Duelo entre o líder e o segundo colocado do Brasileirão acontece neste domingo
Flamengo reduz orçamento no futebol feminino, e Web reage: 'Vergonha'
Torcedores ficaram insatisfeitos com a decisão do Rubro-Negro, que demitiu a técnica Rosana Augusto nesta quinta-feira (16)
Presidente do Palmeiras decide não viajar para jogo contra o Flamengo
Leila Pereira justificou que não vê clima para acompanhar o Verdão diante do Rubro-Negro
Michael volta a jogar depois de quase quatro meses e empolga Filipe Luís: 'Imparável'
Jogador, de 29 anos, entrou em campo contra o Botafogo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.