Troféu do Brasileirão: Flamengo e Palmeiras deixam Cruzeiro para trás e seguem na briga pelo título Divulgação / CBF

Os resultados na rodada afunilaram a luta pelo título do Brasileirão entre Flamengo e Palmeiras. Distantes três pontos na tabela, os dois rivais se enfrentam no domingo, no Maracanã, e ainda terão outros 10 jogos para conquistar o título.
No segundo lugar, o Rubro-Negro terá cinco partidas em casa, com outras seis fora. Já o líder Verdão só atua mais quatro vezes como mandante e terá que jogar como visistante outras sete.
A tabela do Flamengo, na teoria, é mais tranquila, já que enfrenta duas vezes o lanterna Sport (uma por jogo adiado) e ainda pega outro na zona de rebaixamento e mais dois da parte de baixo da tabela. Além disso, terá um clássico com o Fluminense e outros três adversários que lutam pelo G-6.
o Palmeiras, além de jogar fora de casa contra o rival, na sequência recebe o Cruzeiro, terceiro colocado. Além disso, faz dois clássicos com o Santos, que está entre os primeiros fora da zona de rebaixamento. Por outro lado, pega somente dois que brigam por vaga na Libertadores.
E na última rodada, os dois postulantes ao título brasileiro jogam como visitantes: O Rubro-Negro encara o surpreendente Mirassol, enquanto o Verdão pega o Ceará, no meio da tabela.
Os jogos que restam do Flamengo

Rodada 29 - Flamengo x Palmeiras (domingo)

Rodada 30 - Fortaleza x Flamengo (25/10)

Rodada 31 - Flamengo x Sport (1/11)

Rodada 32 - São Paulo x Flamengo (5/11)

Rodada 33 - Flamengo x Santos (9/11)

Rodada atrasada - Sport x Flamengo (13/11)

Rodada 34 - Fluminense x Flamengo (a definir)

Rodada 35 - Flamengo x Red Bull Bragantino

Rodada 36 - Atlético-MG x Flamengo

Rodada 37 - Flamengo x Ceará

Rodada 38 - Mirassol x Flamengo
 

Partidas que o Palmeiras fará no Brasileirão


Rodada 29 - Flamengo x Palmeiras (domingo)

Rodada 30 - Palmeiras x Cruzeiro (26/10)

Rodada 31 - Juventude x Palmeiras (2/11)

Rodada 32 - Palmeiras x Santos (6/11)

Rodada 33 - Mirassol x Palmeiras (9/11)

Rodada atrasada - Santos x Palmeiras (15/11)

Rodada 34 - Atlético-MG x Palmeiras

Rodada 35 - Palmeiras x Fluminense

Rodada 36 - Grêmio x Palmeiras

Rodada 37 - Palmeiras x Vitória

Rodada 38 - Ceará x Palmeiras