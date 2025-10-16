Troféu do Brasileirão: Flamengo e Palmeiras deixam Cruzeiro para trás e seguem na briga pelo título - Divulgação / CBF

Publicado 16/10/2025 11:26

os dois rivais se enfrentam no domingo, no Maracanã, e ainda terão outros 10 jogos para conquistar o título.

Os resultados na rodada afunilaram a luta pelo título do Brasileirão entre Flamengo e Palmeiras. Distantes três pontos na tabela,, e aindapara conquistar o título.

No segundo lugar, o Rubro-Negro terá cinco partidas em casa, com outras seis fora. Já o líder Verdão só atua mais quatro vezes como mandante e terá que jogar como visistante outras sete.



A tabela do Flamengo, na teoria, é mais tranquila, já que enfrenta duas vezes o lanterna Sport (uma por jogo adiado) e ainda pega outro na zona de rebaixamento e mais dois da parte de baixo da tabela. Além disso, terá um clássico com o Fluminense e outros três adversários que lutam pelo G-6.



Já o Palmeiras, além de jogar fora de casa contra o rival, na sequência recebe o Cruzeiro, terceiro colocado. Além disso, faz dois clássicos com o Santos, que está entre os primeiros fora da zona de rebaixamento. Por outro lado, pega somente dois que brigam por vaga na Libertadores.



E na última rodada, os dois postulantes ao título brasileiro jogam como visitantes: O Rubro-Negro encara o surpreendente Mirassol, enquanto o Verdão pega o Ceará, no meio da tabela.



Os jogos que restam do Flamengo



Rodada 29 - Flamengo x Palmeiras (domingo)



Rodada 30 - Fortaleza x Flamengo (25/10)



Rodada 31 - Flamengo x Sport (1/11)



Rodada 32 - São Paulo x Flamengo (5/11)



Rodada 33 - Flamengo x Santos (9/11)



Rodada atrasada - Sport x Flamengo (13/11)



Rodada 34 - Fluminense x Flamengo (a definir)



Rodada 35 - Flamengo x Red Bull Bragantino



Rodada 36 - Atlético-MG x Flamengo



Rodada 37 - Flamengo x Ceará



Rodada 38 - Mirassol x Flamengo

Partidas que o Palmeiras fará no Brasileirão





Rodada 29 - Flamengo x Palmeiras (domingo)



Rodada 30 - Palmeiras x Cruzeiro (26/10)



Rodada 31 - Juventude x Palmeiras (2/11)



Rodada 32 - Palmeiras x Santos (6/11)



Rodada 33 - Mirassol x Palmeiras (9/11)



Rodada atrasada - Santos x Palmeiras (15/11)



Rodada 34 - Atlético-MG x Palmeiras



Rodada 35 - Palmeiras x Fluminense



Rodada 36 - Grêmio x Palmeiras



Rodada 37 - Palmeiras x Vitória



Rodada 38 - Ceará x Palmeiras