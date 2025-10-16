Os resultados na rodada afunilaram a luta pelo título do Brasileirão entre Flamengo e Palmeiras. Distantes três pontos na tabela, os dois rivais se enfrentam no domingo, no Maracanã, e ainda terão outros 10 jogos para conquistar o título.
No segundo lugar, o Rubro-Negro terá cinco partidas em casa, com outras seis fora. Já o líder Verdão só atua mais quatro vezes como mandante e terá que jogar como visistante outras sete.
A tabela do Flamengo, na teoria, é mais tranquila, já que enfrenta duas vezes o lanterna Sport (uma por jogo adiado) e ainda pega outro na zona de rebaixamento e mais dois da parte de baixo da tabela. Além disso, terá um clássico com o Fluminense e outros três adversários que lutam pelo G-6.
Já o Palmeiras, além de jogar fora de casa contra o rival, na sequência recebe o Cruzeiro, terceiro colocado. Além disso, faz dois clássicos com o Santos, que está entre os primeiros fora da zona de rebaixamento. Por outro lado, pega somente dois que brigam por vaga na Libertadores.
E na última rodada, os dois postulantes ao título brasileiro jogam como visitantes: O Rubro-Negro encara o surpreendente Mirassol, enquanto o Verdão pega o Ceará, no meio da tabela.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.