Rio - O Flamengo não terá desfalques por suspensão no duelo decisivo com o Palmeiras, no próximo domingo (19), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tinha cinco jogadores pendurados no clássico com o Botafogo, na última quarta (15), mas nenhum deles foi advertido. Arrascaeta, Carrascal, Jorginho e Pulgar estiveram em campo na vitória por 3 a 0, no Nilton Santos. Allan, que completa a lista, não foi relacionado.
Diante do Glorioso, Léo Pereira, Evertton Araújo, Emerson Royal, Luiz Araújo e Léo Ortiz foram os que levaram cartão amarelo. Sendo assim, Filipe Luís não terá problemas - por esse motivo - para escalar o time contra o Verdão.

De la Cruz e Saúl, que não treinaram durante a data Fifa, podem seguir fora. Cebolinha, que saiu com dores na coxa esquerda diante do Alvinegro, não deve estar à disposição.
Flamengo e Palmeiras brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Verdão leva vantagem: é o líder, com 61 pontos. O Rubro-Negro soma 58, na segunda posição. A partida será às 16h (de Brasília), no Maracanã.
