Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo precisa vencer para acirrar ainda mais a disputa pelo título brasileiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo precisa vencer para acirrar ainda mais a disputa pelo título brasileiroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/10/2025 14:39

Confira os jogos que restam a Flamengo e Palmeiras pelo título do Brasileirão



Diante do Glorioso, Léo Pereira, Evertton Araújo, Emerson Royal, Luiz Araújo e Léo Ortiz foram os que levaram cartão amarelo. Sendo assim, Filipe Luís não terá problemas - por esse motivo - para escalar o time contra o Verdão.



De la Cruz e Saúl, que não treinaram durante a data Fifa, podem seguir fora. Cebolinha, que saiu com dores na coxa esquerda diante do Alvinegro, não deve estar à disposição. Diante do Glorioso, Léo Pereira, Evertton Araújo, Emerson Royal, Luiz Araújo e Léo Ortiz foram os que levaram cartão amarelo. Sendo assim, Filipe Luís não terá problemas - por esse motivo - para escalar o time contra o Verdão.De la Cruz e Saúl, que não treinaram durante a data Fifa, podem seguir fora. Cebolinha, que saiu com dores na coxa esquerda diante do Alvinegro, não deve estar à disposição.

Leia mais: Vitória em clássico aumenta chances de título do Flamengo no Brasileiro



e Palmeiras brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Verdão leva vantagem: é o líder, com 61 pontos. O Rubro-Negro soma 58, na segunda posição. A partida será às 16h (de Brasília), no Maracanã. Flamengo e Palmeiras brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Verdão leva vantagem: é o líder, com 61 pontos. O Rubro-Negro soma 58, na segunda posição. A partida será às 16h (de Brasília), no Maracanã.