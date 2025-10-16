Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo precisa vencer para acirrar ainda mais a disputa pelo título brasileiroGilvan de Souza / Flamengo
Diante do Glorioso, Léo Pereira, Evertton Araújo, Emerson Royal, Luiz Araújo e Léo Ortiz foram os que levaram cartão amarelo. Sendo assim, Filipe Luís não terá problemas - por esse motivo - para escalar o time contra o Verdão.
De la Cruz e Saúl, que não treinaram durante a data Fifa, podem seguir fora. Cebolinha, que saiu com dores na coxa esquerda diante do Alvinegro, não deve estar à disposição.
Flamengo e Palmeiras brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Verdão leva vantagem: é o líder, com 61 pontos. O Rubro-Negro soma 58, na segunda posição. A partida será às 16h (de Brasília), no Maracanã.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.