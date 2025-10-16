Filipe Luís em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/10/2025 16:40



Flamengo e Palmeiras se enfrentam no domingo (19), no Maracanã, numa final antecipada do Brasileirão . Como os paulistas têm três pontos de vantagem, o Rubro-Negro tem a necessidade de vencer em casa para não deixá-lo desgarrar na tabela, e para Filipe Luís, o resultado não definirá o campeão, ao lembrar que ainda faltarão outros 10 jogos

"Chegamos na mesma situação, parecido com o primeiro turno. Por mais que tudo possa acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Temos que encarar como uma final, mas como foi o clássico, outra final. Daqui para a frente são todas finais", avisou.

O comandante rubro-negro também não poupou elogios para o adversário, que vê em grande momento.



"Tem um dos elencos mais caros ou o mais caro, com todas as contratações que fizeram. Dos mais poderosos e com o melhor treinador do Brasil, pelo que demonstrou com títulos e números em todos esses anos. Portanto o Palmeiras sempre vai estar na briga. O Palmeiras está em um excelente momento. Será um jogo em altíssimo nível", completou.

Flamengo tem longa invencibilidade contra Palmeiras

Já para Abel Ferreira, o clássico de domingo ainda tem um componente extra, que é o longo jejum do Palmeiras sem vencer no Maracanã. A última vez foi no Brasileiro de 2015, um 2 a 1.



Já como visitante, o Verdão não vence o Flamengo há nove jogos, com cinco derrotas e quatro empates. O português conta com a boa fase da equipe para dar fim a esse tabu, mas com os pés no chão.



"Quando as coisas vão bem, é meter gelo. Não somos tão ruins quando falaram (em derrotas), nem somos os melhores do mundo agora. Mesmo processo, mesmas 24h, mesmos treinos e estamos preparados para o próximo jogo, que é importante. Acho que o Palmeiras já não ganha lá (no Maracanã) há 10 anos, é um desafio para nós", avaliou.