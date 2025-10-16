Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras - Cesar Greco / SE Palmeiras

Publicado 16/10/2025 15:18

Rio - Presidente do Palmeiras, Leila Pereira decidiu que não irá comparecer ao Maracanã para o jogo entre Flamengo e Palmeiras, no domingo (19), válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo apuração da 'ESPN', a dirigente acredita que o clima não é favorável para marcar presença no estádio. Leila Pereira e o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), estão travando um embate nos bastidores.

Não é a primeira vez que a mandatária toma essa atitude. Quando houve desentendimento entre Leila Pereira e o dono da SAF do Botafogo, John Textor, ela também optou por não viajar ao Rio de Janeiro, evitando hostilização por parte da torcida carioca.

Nos últimos dias, Leila Pereira e Luiz Eduardo Baptista (Bap) trocaram farpas públicas por causa da ação judicial do Flamengo sobre os direitos de transmissão da Libra, bloco do qual ambos os clubes fazem parte. Leila criticou o Flamengo e chegou a cogitar a criação de uma liga sem o clube carioca, além de afirmar que os rubro-negros são “terraflanistas”. Por outro lado, o presidente do Flamengo rebateu a postura de Leila, chamando sua interpretação de “narrativa tola”.

No último encontro recente entre os dois, durante a reunião protocolar da Conmebol antes da semifinal da Libertadores, no Paraguai, Leila e Bap ficaram distantes um do outro, e um “climão” marcou a ocasião.

O próximo duelo entre os clubes, que lutam pelo título do Campeonato Brasileiro, será no domingo (19), às 16h (de Brasília). O Palmeiras é líder, com 61 pontos, enquanto o Flamengo está na vice-colocação, com 58 pontos.