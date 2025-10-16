Evertton Araújo jogou na vitória do Flamengo sobre o Botafogo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/10/2025 18:00

Rio - Após ter uma atuação segura na vitória sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (15), e receber elogios do técnico Filipe Luís, o volante Evertton Araújo ganhou confiança para a sequência da temporada. O jovem, de 22 anos, celebrou a nova oportunidade com a camisa rubro-negra e destacou a concorrência.

"Muito feliz. Trabalhamos todos os dias e damos o nosso máximo no treino para receber oportunidade. São grandes nomes, a concorrência é muito alta, mas não podemos deixar isso levar. Temos que tentar aprender o máximo com eles, são caras experientes. Tento desfrutar e aprender cada dia mais", disse.

Titular no clássico, Evertton Araújo atuou ao lado de Jorginho. O camisa 52 ficou pendurado logo no início da partida, mas ressaltou a importância do veterano para a sua evolução dentro do jogo. O jovem destacou que o companheiro o tranquilizou e ajudou com dicas.

"É muito bom jogar com ele (Jorginho). Ele auxilia bastante, te dá muitas dicas e te ajuda. É um cara que já viveu de tudo e conhece os atalhos do campo, como a gente fala. Estou sempre ali para escutar, aprender e dar o meu melhor", afirmou.

Com a vitória no clássico, o Flamengo chegou aos 58 pontos e segue três atrás do líder Palmeiras. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), contra o Alviverde, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. O duelo é um confronto direto pelo título brasileiro.