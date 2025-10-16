Everton Cebolinha sofreu uma lesão no músculo do quadril - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 16/10/2025 19:00

Rio - O Flamengo ganhou um desfalque para enfrentar o Palmeiras. O atacante Everton Cebolinha sofreu uma lesão no músculo do quadril, conhecido como iliopsoas, e desfalcará a equipe nas próximas semanas. O jogador, de 29 anos, já iniciou o tratamento no departamento médico do clube. O Rubro-Negro não deu previsão de recuperação.

Everton Cebolinha foi substituído no segundo tempo do clássico contra o Botafogo e atuou por 19 minutos. O jogador realizou exames nesta quinta-feira (16), que apontaram a lesão. O músculo liga a coluna vertebral à coxa. Ou seja, é o principal responsável pela flexão da região, pela estabilização da coluna e a realização de movimentos como caminhar e correr.

Everton Cebolinha entrou em campo no segundo tempo do clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira (15), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogador, que havia entrado bem na partida e iniciou a jogada do segundo gol, marcado por Luiz Araújo, atuou apenas por 19 minutos, quando sentiu o problema físico e pediu substituição.

Com a vitória no clássico, o Flamengo chegou aos 58 pontos e segue três atrás do líder Palmeiras. O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), contra o Alviverde, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. O duelo é um confronto direto pelo título brasileiro.