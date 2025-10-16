Michael em treino do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Michael em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 16/10/2025 14:50

Rio - A vitória sobre o Botafogo por 3 a 0 marcou o retorno de Michael aos gramados depois de quase quatro meses. A última partida do atacante havia sido no empate do Flamengo no Mundial de Clubes contra o Los Angeles FC. Filipe Luís destacou o comprometimento do jogador na paralisação para os jogos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão.

"Michael retomou a parte mental e a ambição dele. Esse Michael que eu vi durante a semana da Data FIFA é imparável. Um jogador muito, muito importante", disse.

Depois de um período no futebol árabe, Michael voltou ao Flamengo no meio do ano passado. Depois de um começo promissor, o atacante perdeu bastante espaço no elenco e na atual temporada ele entrou em campo em 25 jogos, anotou dois gols e deu quatro assistências.

O atacante, de 29 anos, tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028, mas sua permanência no ano que vem é incerta. Ele tem recebido sondagens de outros clubes.