Michael em treino do FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Michael volta a jogar depois de quase quatro meses e empolga Filipe Luís: 'Imparável'
Jogador, de 29 anos, entrou em campo contra o Botafogo
Flamengo passa ileso e não terá desfalques por suspensão contra o Palmeiras
Rubro-Negro tinha cinco jogadores pendurados no clássico com o Botafogo, no Nilton Santos
Volta de Pulgar reabre briga por vaga no meio do Flamengo: 'Fez muita falta'
Com mais uma opção, Filipe Luís pode variar mais os titulares do setor
Confira os jogos que restam a Flamengo e Palmeiras pelo título do Brasileirão
Rivais têm clássicos e clubes no Z-4 entre as 11 rodada que ainda farão pelo campeonato
Dirigente do Flamengo reclama de pênalti 'claríssimo'; VAR vê 'contato insignificante'
José Boto também queria expulsão de jogador do Botafogo e pressiona a CBF por explicações
Vitória em clássico aumenta chances de título do Flamengo no Brasileiro
Rubro-Negro venceu o Botafogo com autoridade no Nilton Santos
