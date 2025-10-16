Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o atual presidente do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo anunciou a saída da treinadora Rosana Augusto nesta quinta-feira (16). A demissão está dentro do planejado para reduzir o orçamento do futebol feminino. Na mesma linha, o uso de jogadoras da base será maior na próxima temporada. Os torcedores criticaram a atitude nas redes sociais.





Para eles, a decisão de reduzir o investimento no futebol feminino é uma vergonha para o clube, um dos mais ricos da América do Sul.

"Temporada após temporada, o Flamengo sucateia o futebol feminino do clube. Muda a direção, mas não a mentalidade. Faz do feminino um projeto enfraquecido, a torcida não abraça, e assim não há cobranças nem investimentos. O combo perfeito para eles. Vergonhoso, Bap mentiroso", escreveu uma torcedora.



Leia a nota do Flamengo na íntegra:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a treinadora Rosana Augusto não estará mais à frente da equipe profissional de futebol feminino após decisão em comum acordo. O Flamengo agradece à técnica pelos serviços prestados ao longo do período e deseja muito sucesso na sequência da carreira. Em breve, o substituto no comando será anunciado. O planejamento para 2026 já está em andamento e haverá uma readequação do orçamento.



Reforçando o DNA ‘Craque o Flamengo faz em casa’, o Rubro-Negro seguirá apostando em jovens formadas na base, como aconteceu com as zagueiras Barraca e Núbia, a lateral-direita Ana Laura, a lateral-esquerda Diovanna, a volante Letícia, a meia-atacante Mariana e as atacantes Duda Rodrigues e Laysa na atual temporada. Vale ressaltar que nos últimos anos, o Flamengo venceu a primeira edição da Copinha, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e duas vezes o Estadual Sub-20."