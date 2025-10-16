Jhon Jhon reclamou da arbitragem em derrota para o Palmeiras, seu ex-clubeCárila Covas / Red Bull Bragantino
Jogador do Bragantino se defende por acusação de favorecimento ao Palmeiras
Jhon Jhon reclamou da arbitragem na goleada sofrida por sua equipe para o líder do Brasileiro
Jogador do Bragantino se defende por acusação de favorecimento ao Palmeiras
Jhon Jhon reclamou da arbitragem na goleada sofrida por sua equipe para o líder do Brasileiro
Martinelli valoriza sequência do Fluminense no Maracanã: 'Lugar muito especial'
Tricolor fará quatro jogos seguidos no estádio
Vídeo! Diniz separa briga após vitória do Vasco e viraliza
Técnico entrou no meio da confusão para evitar punições aos jogadores do Cruz-Maltino; entenda
Confira os jogos que restam a Flamengo e Palmeiras pelo título do Brasileirão
Rivais têm clássicos e clubes no Z-4 entre as 11 rodada que ainda farão pelo campeonato
Botafogo ganha desfalques para a partida contra o Ceará
Dupla vai cumprir suspensão automática
PSG admite aumento para Dembelé, mas descarta 'padrão Neymar'
Atacante recebeu o prêmio 'Bola de Ouro'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.