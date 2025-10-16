Na cerimônia, em Paris, Ousmane Dembélé recebeu a Bola de Ouro pelas mãos de Ronaldinho Gaúcho - Franck Fife / AFP

Na cerimônia, em Paris, Ousmane Dembélé recebeu a Bola de Ouro pelas mãos de Ronaldinho GaúchoFranck Fife / AFP

Publicado 16/10/2025 10:50

Rio - Escolhido como melhor jogador da Europa pela revista France Football, o atacante Ousmane Dembelé, de 28 anos, deverá receber uma valorização contratual por parte do PSG. Porém, de acordo com o jornal "L'Equipe", o clube francês descarta que o jogador receba vencimentos no "padrão Neymar e Messi".

O atacante tem contrato até junho de 2028, mas deseja receber mais depois de ter se destacado na última temporada. A diretoria parisiense, liderada por Luís Campos, tenta manter a estabilidade financeira e evitar exceções em sua política salarial.

Depois de anos apostando em grandes estrelas como Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi, o PSG chegou ao ser momento maior no futebol na temporada passada, com uma equipe coletiva comandada por Luis Enrique, que conquistou o inédito título da Liga dos Campeões.

Na temporada passada, Dembelé entrou em campo em 53 jogos, anotou 35 gols e deu 14 assistências. Esse excelente desempenho, somado as conquistas dos PSG, fizeram com que o francês fosse eleito o melhor jogador do futebol europeu pela France Football.