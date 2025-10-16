Florentino Pérez, atual presidente do Real MadridThomas Coex / AFP
Real Madrid avalia mudança estatutária para permitir entrada de investidores
Florentino Pérez tem feito estudos desde o ano passado para modificar o estatuto
Real Madrid avalia mudança estatutária para permitir entrada de investidores
Florentino Pérez tem feito estudos desde o ano passado para modificar o estatuto
Romário é designado relator da proposta que profissionaliza árbitros de futebol
Senador reforça que a arbitragem vive uma crise de credibilidade e que o futebol brasileiro precisa de árbitros profissionais, com estrutura e direitos assegurados
Bruno Lage processa Botafogo e cobra R$ 9,6 milhões por rescisão e danos morais
Treinador português alega não ter recebido nada pelo término antecipado do contrato
Hamilton não aprova ida de Horner para Ferrari: 'É um pouco incômodo'
Heptacampeão defendeu o atual chefe de equipe após ser perguntado sobre os rumores do ex-Red Bull
Botafogo atrasa parcela por compra de Montoro e discute forma de pagamento com Vélez
Valor de R$ 8 milhões deveria ter sido pago em agosto e está atrasado
Justiça autoriza Vasco recebe empréstimo de R$ 80 milhões da Crefisa
Cruz-Maltino deu como garantia 10% da SAF
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.