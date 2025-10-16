São Paulo - O futuro de Neymar no Santos ainda está indefinido. A diretoria do clube paulista aguarda pela evolução na recuperação do craque, que está lesionado, para tomar uma decisão quanto à renovação. Ele tem vínculo com o Peixe até o fim deste ano.
Não há pressa para selar acordo. Além da questão física, o alto salário do camisa 10 pode pesar nas negociações. No entanto, a ótima relação entre as partes é trunfo para um final feliz, de acordo com informações da 'ESPN'.
Inicialmente, quando retornou ao futebol brasileiro, Neymar assinou contrato com o Santos até o meio de 2025. Depois, diante do bom rendimento do jogador, a parceria foi estendida por mais seis meses. Agora, pode ser ampliada novamente.
O craque soma seis gols e três assistências em 21 jogos - 17 como titular - nesta temporada. Porém, não atua desde setembro, quando sofreu lesão no reto femoral da coxa direita - o terceiro problema muscular neste ano. A previsão é que ele volte a entrar em campo em novembro.
