Momentos em que mulher flagra traição de companheiro e depois sai do estádio com a amante - Reprodução de vídeo de redes sociais

Publicado 16/10/2025 14:00

Uma cena inusitada marcou o empate em 1 a 1 entre Sport e Ceará, pelo Brasileirão, na noite de quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, no Recife. Durante a partida na Ilha do Retiro, uma torcedora do clube pernambucano flagrou o companheiro com a amante nas arquibancadas e foi tirar satisfações. O momento foi gravado e viralizou nas redes sociais.



Torcedora do Sport descobrindo traição na ilha do retiro KKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/uIR2yuns7R — BDO Série A (@brasileiraoopre) October 15, 2025

Nas imagens gravadas por outro torcedor, a mulher se aproxima do casal: "É para olhar mesmo, para ver quem é você”. Ela também aplaude ironicamente o homem e, em seguida, afirma que o relacionamento terminou, além de desferir tapas no ex-companheiro.



A discussão chamou atenção dos torcedores ao redor. Em meio à confusão, a mulher ainda se dirige à amante: “Para você saber que ele é um 'gaieiro', entendeu? Ele não vai ficar só com você não”.



Final inesperado gera aplausos



Para 'delírio' dos outros torcedores que presenciaram a cena, as duas mulheres descem juntas as arquibancadas rumo à saída do estádio, com a 'traída' aplaudida pela arquibancada. Momentos antes, o homem foi embora





